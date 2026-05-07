Οι πρώην υπουργοί Αμυνας της Κίνας Γουέι Φενγκέ και Λι Σανγκφού καταδικάστηκαν σε θάνατο με διετή αναστολή για διαφθορά, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Οι δύο άνδρες αποπέμφθηκαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα το 2024 για «σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα», όπως κατ’ ευφημισμόν αποκαλείται η διαφθορά.

Η θανατική ποινή με αναστολή στην Κίνα μετατρέπεται συνήθως σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, αν ο καταδικασθείς δεν διαπράξει νέα εγκλήματα κατά την διάρκεια της περιόδου αναστολής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.