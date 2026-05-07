Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν την Πέμπτη ότι «ο διοικητής των ειδικών δυνάμεων Ραντουάν της Χεζμπολάχ, Αχμάντ Γκαλέμπ Μπαλούτ, εξολοθρεύτηκε σε στοχευμένο πλήγμα στη Βηρυτό την Τετάρτη 7 Μαΐου».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Μπαλούτ είχε καθοδηγήσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ των οποίων επιθέσεις με πυραύλους και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Οι IDF ανέφεραν επίσης ότι ο ίδιος εργαζόταν για την ενίσχυση της δύναμης Ραντουάν, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου εισβολής «Κατάκτηση της Γαλιλαίας», το οποίο -σύμφωνα με το Ισραήλ- η Χεζμπολάχ είχε καταρτίσει εδώ και χρόνια. Ο στρατός υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του κατά απειλών εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών, καθώς και κατά προσπαθειών ανασυγκρότησης της δύναμης Ραντουάν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσαν το βράδυ της Πέμπτης ότι είχαν δώσει εντολή στις IDF να προχωρήσουν στην εξουδετέρωση του Μπαλούτ.

Η επίθεση αυτή ήταν η πρώτη στη λιβανική πρωτεύουσα έπειτα από εβδομάδες, μετά τις εκεχειρίες που είχαν συμφωνηθεί με το Ιράν στις 7 Απριλίου και με τη Χεζμπολάχ στις 17 Απριλίου.

The IDF confirms killing the commander of Hezbollah's elite Radwan Force, Ahmed Ghaleb Balout, in an airstrike in Beirut last night. pic.twitter.com/F14PpNuwVU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 7, 2026

Λιβανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πρώτα την είδηση της επίθεσης.

Νετανιάχου και Κατς ανέφεραν ότι η δύναμη Ραντουάν είναι υπεύθυνη για επιθέσεις εναντίον κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ, προσθέτοντας ότι «κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία» και ότι «το Ισραήλ θα φτάσει κάθε εχθρό και δολοφόνο».

Παράλληλα, διαμήνυσαν ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει την υπόσχεσή της για αποκατάσταση της ασφάλειας των κατοίκων του βορρά. Στον στόχο της επίθεσης βρίσκονταν επίσης ο αναπληρωτής διοικητής της δύναμης Ραντουάν και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη.

Ανώτερος αξιωματούχος ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο αρχηγείο της Χεζμπολάχ που, σύμφωνα με το Ισραήλ, εξέδιδε οδηγίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας και για επιθέσεις κατά ισραηλινών κοινοτήτων στο βορρά, όπως μεταδίδεται σε δημοσίευμα της Jerusalem Post.