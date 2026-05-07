Ο Μαρουάι, ένας αρσενικός τίγρης της Βεγγάλης, έχει γίνει το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη στην αγάπη του για το νερό, το κολύμπι και το παιχνίδι με μια μεγάλη κόκκινη μπάλα. Πίσω όμως από τις εικόνες ξεγνοιασιάς κρύβεται μια ιστορία διάσωσης από δύσκολες συνθήκες αιχμαλωσίας.

Ο τίγρης διασώθηκε τον Απρίλιο του 2022 από ζωολογικό κήπο στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης, όπου ζούσε σε μικρό τσιμεντένιο κλουβί. Σύμφωνα με το Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT), ο Μαρουάι χρησιμοποιούνταν ως «ατραξιόν» για φωτογραφίες επισκεπτών και περνούσε τη ζωή του σε περιβάλλον ακατάλληλο για τις ανάγκες ενός άγριου ζώου.

Σήμερα φιλοξενείται στο Κέντρο Διάσωσης Τίγρεων του WFFT, όπου οι συνθήκες διαβίωσής του έχουν αλλάξει πλήρως. Ο Μαρουάι έχει πλέον πρόσβαση σε μια μεγάλη δασική έκταση περίπου 17 στρεμμάτων, καθώς και σε λίμνες όπου περνά μεγάλο μέρος της ημέρας του κολυμπώντας και παίζοντας.

Τα βίντεο που δημοσιεύει το καταφύγιο με τον τίγρη να απολαμβάνει το νερό και να αλληλεπιδρά με παιχνίδια έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη θεαματική αλλαγή στη ζωή και τη συμπεριφορά του ζώου μετά τη διάσωσή του.