Στα μεταγραφικά υπόψιν της ΑΕΚ φέρεται να έχει τεθεί ο Τζέιμς Τάβερνιερ, με αγγλικά δημοσιεύματα να συνδέουν τον έμπειρο δεξιό μπακ με την «Ένωση» ενόψει του καλοκαιριού.

Ο 35χρονος Άγγλος, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει και τον Παναθηναϊκό, παρουσιάζεται από το «Transferfeed» ως μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται, καθώς το συμβόλαιό του με τη Ρέιντζερς ολοκληρώνεται και θα μείνει ελεύθερος.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Τάβερνιερ θα μπορούσε να δελεαστεί από την προοπτική της ΑΕΚ, ειδικά αν η ομάδα κατακτήσει το πρωτάθλημα και εξασφαλίσει συμμετοχή στη League Phase του Champions League, κάτι που ανεβάζει το επίπεδο του αγωνιστικού project.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή υπάρχει και από άλλες αγορές, με ομάδες από την Premier League, το MLS, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία να παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Ωστόσο, το ίδιο δημοσίευμα κρατά πιο χαμηλούς τόνους, σημειώνοντας πως ένα πιθανό ενδιαφέρον της ΑΕΚ θα προκαλούσε έκπληξη, καθώς ο Τάβερνιερ θα κλείσει σύντομα τα 35 και δεν ταιριάζει απόλυτα στο ηλικιακό προφίλ που προτιμά ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στον σχεδιασμό του ρόστερ.