Μετά το Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής το 2010 η Σακίρα επιστρέφει με νέο τραγούδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά.

Η Κολομβιανή σούπερσταρ σε συνεργασία με τον Burna Boy, θα κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι του Μουντιάλ με τίτλο «Dai Dai» στις 14 Μαΐου, ωστόσο έδωσε στην δημοσιότητα μια μικρή… γεύση!

Στο βίντεο η Σακίρα εμφανίζεται στον αγωνιστικό χώρο του θρυλικού «Μαρακανά» στο Ρίο ντε Τζανέιρο, μαζί με τους υπόλοιπους χορευτές και ερμηνεύει στα αγγλικά το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτή θα είναι η δεύτερη παρουσία της Κολομβιανής σε Μουντιάλ, μετά το «Waka Waka (This Time for Africa)», το οποίο αποτέλεσε το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2010 στη Νότια Αφρική και παραμένει ακόμα ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα κομμάτια στην ιστορία της διοργάνωσης.