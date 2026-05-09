Κάτι παραπάνω από επιτυχημένη ήταν η πρώτη σεζόν της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, έχοντας 14 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια με γκολ 136-0 και πήραν την άνοδο για την Β’ Εθνική κατηγορία.

Η πρώτη επιβράβευση για τις παίκτριες του Τάσου Φλέγγα, ήρθε σήμερα στο Δημοτικό Γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στου Ρέντη όπου πραγματοποιήθηκε η φιέστα των Πειραιωτών με την επίσημη τελετή απονομής του τροπαίου.

Στην φιέστα της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού, βρέθηκαν αρκετοί οπαδών των Πειραιωτών, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Μιχάλης Κουντούρης, αλλά και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς.

Μετά την απονομή του τροπαίου ακολούθησε φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Δόξα Πηγαδακίων.