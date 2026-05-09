Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι «ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή του Κληρονομικού Δικαίου στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες».

Αντικείμενο του νομοσχεδίου:

α) η αναμόρφωση της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής και της νόμιμης μοίρας,

β) η αναθεώρηση του συστήματος για την ευθύνη του κληρονόμου για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας,

γ) η αναβάθμιση του θεσμού της δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας,

δ) η απλοποίηση της διευθέτησης των σχέσεων των συγκληρονόμων,

ε) η εισαγωγή των νέων θεσμών κληρονομικού δικαίου, ήτοι των κληρονομικών συμβάσεων αιτία θανάτου, των κληρονομικών συμβάσεων παραίτησης από μελλοντικά δικαιώματα στην κληρονομία και

στ) η κατάργηση θεσμών του κληρονομικού δικαίου που έχουν περιπέσει σε αχρησία.