Η εικόνα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αλλάζει ριζικά, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη δεκαετία και την τεχνολογική υπεροχή σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Από το βήμα του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Δένδιας περιέγραψε μια νέα πραγματικότητα όπου η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον απλός αγοραστής οπλικών συστημάτων, αλλά παραγωγός καινοτομίας.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και το ελληνικό anti-drone σύστημα

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, με αιχμή του δόρατος την αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στις προκλήσεις από τη γειτονική χώρα, ο υπουργός υπογράμμισε πως η απάντηση της Ελλάδας είναι πλέον χειροπιαστή.

«Υπάρχει χώρα που παράγει πάρα πολλά drones και έχει επιλέξει να απειλεί την Ελλάδα. Η απάντησή μας λέγεται Κένταυρος. Είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα anti-drone συστήματα στον κόσμο και παράγεται από ελληνικά χέρια και σχεδιάζεται από ελληνικά μυαλά».

Μάλιστα, ο κ. Δένδιας δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τα πρόσφατα περιστατικά με ξένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν στην περιοχή:

«Ακούστε να σας πω, για να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες, ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και αντι-drone συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή».

200 υπερσύγχρονα μαχητικά και κυριαρχία στις θάλασσες

Η αναβάθμιση της Πολεμικής Αεροπορίας αποτελεί τον έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες του σχεδιασμού «2030». Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός στόλου που θα αριθμεί 200 σύγχρονα αεροσκάφη, με την προσθήκη των F-35 να αποτελεί το ορόσημο της επόμενης τριετίας.

«Στο τέλος του 2027 ή στις αρχές του 2028 θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία του πλανήτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο εκσυγχρονισμός των F-16 σε επίπεδο Viper και η παρουσία των Rafale διαμορφώνουν μια από τις ισχυρότερες αεροπορικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη θάλασσα, με τη φρεγάτα Belharra «Κίμων» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος, πλαισιωμένη από τις ιταλικές Bergamini και τις αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ.

«Θα έχουμε τον ισχυρότερο στόλο που είχαμε ποτέ», σημείωσε ο υπουργός.

Ο Νίκος Δένδιας παρουσιάζει το εθνικό σχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις 2030, εστιάζοντας στα υπερσύγχρονα F-35, τον εκσυγχρονισμό του Πολεμικού Ναυτικού και την ελληνική αμυντική καινοτομία.

Η νέα θητεία: Ψηφιακές δεξιότητες και 100.000 έφεδροι

Μια από τις σημαντικότερες τομές αφορά την καθημερινότητα των νεοσυλλέκτων. Η στρατιωτική θητεία μετασχηματίζεται, ώστε να παρέχει εφόδια που θα είναι αξιοποιήσιμα και μετά την απόλυση των στρατιωτών.

«Κάθε νεοσύλλεκτος στον ελληνικό στρατό από εδώ και πέρα θα ξέρει να χρησιμοποιεί drones, θα εκπαιδεύεται σε αντι-drone συστήματα, θα γνωρίζει τις σύγχρονες μεθόδους και δεξιότητες. Αυτές οι γνώσεις θα του είναι χρήσιμες στην οικονομία, ώστε να μπορεί να προσφέρει στην αγορά, όταν θα ολοκληρώνει το διάστημα της θητείας του».

Παράλληλα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

Δημιουργία μιας βασικής εφεδρείας 100.000 ατόμων που θα επανεκπαιδεύονται τακτικά.

Θεσμοθέτηση της εθελοντικής στράτευσης γυναικών .

. Αλλαγή μοντέλου εξοπλισμών με έμφαση στην καινοτομία μέσω του ΕΛΚΑΚ.

Η Ελλάδα ως πυλώνας ασφάλειας εκτός συνόρων

Κλείνοντας, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στον διευρυμένο γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα συμμετέχει ταυτόχρονα σε επτά αποστολές εκτός συνόρων (μεταξύ των οποίων οι επιχειρήσεις «Ειρήνη» και «Ασπίδες»).

Επιπλέον, στάθηκε στην τεχνολογική πρόοδο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αποκαλύπτοντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον 17 μικροδορυφόρους σε τροχιά, ενώ δρομολογείται και η απόκτηση ιδιόκτητου επικοινωνιακού δορυφόρου, ενισχύοντας την αυτονομία και την ασφάλεια των επικοινωνιών.