Αυτοκτονία

Σε πολύ δύσκολη θέση πλέον ο Παναθηναϊκός στη Euroleague αλλά και ο Αταμάν, ο οποίος… αυτοκτονεί με μοναδικό τρόπο. Ο Τούρκος είχε «δέσει» τον Μαρτίνεθ στα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς αλλά άλλαξε τακτική στην άμυνα για τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα, επανέλαβε λάθη του παρελθόντος στη διαχείριση του ρόστερ και είναι αντιμέτωπος με έναν αποκλεισμό που θα μείνει στην ιστορία. Ένας αποκλεισμός που θα φέρει οριστικά και το τέλος του, το οποίο φαίνεται εδώ και μήνες, από τους πράσινους. Για το μόνο που δεν φταίει, γιατί η ευθύνη είναι του Γιαννακόπουλου, είναι η διαιτησία.

Δεν τρομάζει η ρήτρα

Όλη η Ευρώπη έχει τρελαθεί με τον Μοντέρο που κάνει απίθανα πράγματα με τη Βαλένθια και είναι έτοιμος να την οδηγήσει στο Final Four. Ο Δομινικανός γκαρντ κάνει ονειρική σεζόν και κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι από τον Σεπτέμβριο θα αγωνίζεται στο… NCAA. Ο ίδιος έχει ως μεγάλο στόχο φυσικά το NBA και θα το κυνηγήσει με κάθε τρόπο, οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες δεν γίνεται να τον αφήσουν να φύγει από τη Euroleague. Η ρήτρα αποδέσμευσης που υπάρχει στο συμβόλαιό του άλλωστε μάλλον δεν τρομάζει κανένα από τα μεγάλα κλαμπ: Μόνο 600.000 ευρώ, λιγότερα από όσα είχε ο Παναθηναϊκός για τον Ρογκαβόπουλο, για παράδειγμα.

Και ο Άρης για Euroleague

Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Euroleague έχει αρχίσει και εκεί θα είναι και ο… Άρης. Οι άνθρωποι της κίτρινης ΚΑΕ θα έχουν συνάντηση με τη διοίκηση της λίγκας για να ενημερωθούν για το πώς έχουν τα δεδομένα για την αύξηση των ομάδων τα επόμενα χρόνια και να δουν τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν ώστε η υποψηφιότητά τους να είναι πολύ δυνατή. Μπορεί μέχρι στιγμής να έπαιζε στον Τύπο μόνο το σενάριο της εισόδου του ΠΑΟΚ στη Euroleague λόγω του Μυστακίδη, κινήσεις όμως κάνει και ο Άρης, ο οποίος έχει επίσης μπει σε μια νέα, πολύ καλύτερη οικονομικά, εποχή. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η κόντρα των δύο ομάδων σε όλα τα επίπεδα.

Τι ισχύει με Πινέδα

Με τον Πινέδα ασχολούνται ξανά στο Μεξικό, σε μια περίοδο που η ΑΕΚ δεν θέλει να απασχολεί το μυαλό των παικτών της τίποτα άλλο από το πρωτάθλημα. Ο Μεξικανός χαφ είναι εκπληκτικός φέτος, θυμίζει την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα υπό τις οδηγίες του Αλμέιδα και έχοντας μπροστά του και το Μουντιάλ είναι λογικό να κυκλοφορούν ξανά μεταγραφικά σενάρια. Ο Ηλιόπουλος θέλει να του ανανεώσει το συμβόλαιο, το οποίο λήγει το 2027, αλλά οι συζητήσεις θα γίνουν μετά το τέλος της σεζόν. Δεν ισχύει ότι υπάρχει ήδη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, όπως δεν ισχύει και ότι θα υπάρξει πώληση. Το κλίμα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Πινέδα είναι τέλειο και οι συζητήσεις θα γίνουν αφού πρώτα… κατακτηθεί το πρωτάθλημα.

Στην αναμονή ο Γκατσίνοβιτς

Με τον Ερυθρό Αστέρα συνδέουν οι Σέρβοι τον Γκατσίνοβιτς, το συμβόλαιο του οποίου με την ΑΕΚ λήγει στο τέλος της σεζόν. Θα ανανεωθεί; Καλή ερώτηση… Απάντηση πάντως, ξεκάθαρη απάντηση, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο Νίκολιτς εκτιμά τον Γκατσίνοβιτς, το αν θα του προταθεί νέο συμβόλαιο όμως θα εξαρτηθεί και από τις άλλες μεταγραφικές υποθέσεις που θα απασχολήσουν τους κιτρινόμαυρους. Αν δεν βρεθεί κάτι καλύτερο, θα του γίνει πρόταση. Αν ο Ριμπάλτα έχει ευχάριστα μαντάτα από κάποιο μεταγραφικό στόχο, τότε η ΑΕΚ θα ευχαριστήσει τον Γκατσίνοβιτς για την προσφορά του και θα τον αφήσει ελεύθερο.

Πώληση ή επιστροφή

Δεν αρέσουν και τόσο πολύ στον Ολυμπιακό τα όσα γράφουν στην Ιταλία για προσπάθεια της Πάρμα να ανανεώσει τον δανεισμό του Στρεφέτσα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ τα πάει πολύ καλά στη Serie A μετά την παραχώρησή του με τη μορφή δανεισμού τον Ιανουάριο, με αποτέλεσμα στον Πειραιά να σκέφτονται ότι αξίζει να του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία, αν οι «παρμέντσι» δεν τον αγοράσουν. Γιατί στον Ολυμπιακό κάπως έτσι το έχουν στο μυαλό τους: Ή θα αγοράσει τον Στρεφέτσα η Πάρμα δίνοντας τα λεφτά που πρέπει ή θα επιστρέψει στον Πειραιά και θα υπολογίζεται κανονικά για τη νέα σεζόν. Το ενδεχόμενο του νέου δανεισμού δεν αρέσει και τόσο στους ερυθρόλευκους.