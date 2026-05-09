Η Βαλένθια κατάφερε να νικήσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center Athens ισοφαρίζοντας σε 2-2 στη σειρά των play off της Euroleague και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της όταν επέστρεψε στην Ισπανία.

Μετά τις δύο εκτός έδρας νίκες των «πράσινων» όλοι πίστευαν ότι θα πάρουν και την πρόκριση για το Final Four, οι Ισπανοί όμως απάντησαν με δύο νίκες στο Telecom Center Athens και έκαναν το 2-2, με τη σειρά να πηγαίνει σε 5ο παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα τους.

Μια απίστευτη εξέλιξη που έχει βαρύνει το κλίμα στις τάξεις του Παναθηναϊκού, έχει αφήσει άφωνους τους ουδέτερους και έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στη Βαλένθια, η οποία γνώρισε αποθεωτική υποδοχή από τους οπαδούς της στο αεροδρόμιο.

Οι φίλοι της ισπανικής ομάδας περίμεναν την προσγείωση του αεροπλάνου που μετέφερε την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ και αποθέωσαν τους πάντες, με την αντίστροφη μέτρηση για το 5ο παιχνίδι, όπου θα κριθούν τα πάντα, να έχει αρχίσει.