Αν κάποιος παρατηρήσει από ψηλά το Δυτικό Τέξας και τις εκτάσεις που εκτείνονται μέχρι το Νέο Μεξικό, θα αντικρίσει ένα ασυνήθιστο τοπίο. Η επιφάνεια της γης μοιάζει με τεράστιο τυπωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα, με αμέτρητα ορθογώνια σημεία πάνω στην έρημο και γραμμές που τα συνδέουν μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, αυτά τα σημάδια αποτελούν τις ορατές ενδείξεις ενός από τα πιο εντυπωσιακά και υποτιμημένα φαινόμενα της σύγχρονης εποχής: της ενεργειακής επανάστασης που προκάλεσε το fracking στις Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία έχει μεταβάλει ριζικά τη γεωπολιτική ισορροπία του πλανήτη.

Σε πολλές από αυτές τις επιφάνειες, που δεν είναι φτιαγμένες από σκυρόδεμα αλλά από σκληρό πέτρωμα της ερήμου γνωστό ως caliche, βρίσκονται τεράστιοι γεωτρητικοί πύργοι ή αντλίες εξόρυξης πετρελαίου που κινούνται ασταμάτητα. Η περιοχή γύρω από το Μίντλαντ του Τέξας αποτελεί το επίκεντρο της λεκάνης Πέρμιαν, της σημαντικότερης περιοχής fracking στον κόσμο.

Η υδραυλική ρωγμάτωση, γνωστή διεθνώς ως fracking, άλλαξε ολοκληρωτικά τα δεδομένα για τις ΗΠΑ. Αν και η χώρα υπήρξε διαχρονικά μεγάλος παραγωγός πετρελαίου, η ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας εκτόξευσε την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου σε πρωτοφανή επίπεδα, μετατρέποντας τις Ηνωμένες Πολιτείες στον μεγαλύτερο παραγωγό ορυκτών καυσίμων παγκοσμίως.

Η βασική αρχή του fracking διαφέρει σημαντικά από την παραδοσιακή εξόρυξη. Αντί οι εταιρείες να αντλούν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από μεγάλες υπόγειες δεξαμενές όπου έχουν συσσωρευτεί επί εκατομμύρια χρόνια, αναζητούν τους υδρογονάνθρακες μέσα σε διαφορετικούς τύπους πετρωμάτων. Η διαδικασία είναι πολύ πιο απαιτητική, καθώς απαιτείται τεχνητή πίεση και θραύση των πετρωμάτων ώστε να απελευθερωθούν το πετρέλαιο και το αέριο, αντί να αναβλύζουν φυσικά όπως σε ένα συμβατικό κοίτασμα.

Η ιστορία της επανάστασης του fracking ξεκινά πολλές δεκαετίες πριν, όπως τονίζει το Sky News. Αρκετές από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα είχαν αναπτυχθεί ήδη από τη δεκαετία του 1940, όμως η πραγματική ώθηση δόθηκε μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970. Τότε, οι χώρες της Μέσης Ανατολής επέβαλαν εμπάργκο πετρελαίου, βυθίζοντας οικονομίες όπως των ΗΠΑ σε βαθιά κρίση.

Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα το Τέξας είχαν μακρά ιστορία εξόρυξης πετρελαίου, η χώρα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές για να καλύψει τις ανάγκες των διυλιστηρίων, των μεταφορών και της αεροπορίας της. Οι ενεργειακές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 και του 1980 οδήγησαν διαδοχικούς προέδρους, από τον Τζίμι Κάρτερ έως τον Ρόναλντ Ρίγκαν, στη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου και την αξιοποίηση «μη συμβατικών» πηγών υδρογονανθράκων. Στόχος ήταν να αποκτήσουν οι ΗΠΑ ενεργειακή ανεξαρτησία, ώστε να μην επαναληφθεί αντίστοιχη κρίση.

Ωστόσο, η πραγματική έκρηξη της παραγωγής ήρθε τη δεκαετία του 2000, όταν οι εταιρείες αξιοποίησαν νέες τεχνολογίες γεωτρήσεων και αντλιών που επέτρεψαν πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερα βάθη. Οι νέες μέθοδοι δεν περιορίζονταν πλέον στις κάθετες γεωτρήσεις, αλλά έδωσαν τη δυνατότητα οριζόντιας διάτρησης κατά μήκος των σχιστολιθικών πετρωμάτων που περιέχουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η εξάπλωση του fracking αντιμετωπίστηκε με καχυποψία από πολλούς, κυρίως λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών. Ορισμένες αποτυχημένες πρώτες εφαρμογές στην Πενσιλβάνια και το Ουαϊόμινγκ προκάλεσαν μόλυνση υδάτινων πόρων, ενώ η έγχυση νερού στο υπέδαφος συνδέθηκε με μικρής έντασης σεισμικές δονήσεις. Αυτές οι ανησυχίες εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί πολλές ευρωπαϊκές χώρες απαγόρευσαν την τεχνολογία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, η πετρελαϊκή βιομηχανία αγκάλιασε το fracking με ενθουσιασμό και τα αποτελέσματα υπήρξαν εντυπωσιακά. Για σχεδόν μισό αιώνα, η Σαουδική Αραβία και κατά διαστήματα η Ρωσία κυριαρχούσαν στην παγκόσμια παραγωγή αργού πετρελαίου. Πριν από περίπου δέκα χρόνια, όμως, οι ΗΠΑ ξεπέρασαν όλους τους ανταγωνιστές τους και ανέβηκαν στην κορυφή της παγκόσμιας παραγωγής, φτάνοντας σήμερα να αντλούν σχεδόν διπλάσιες ποσότητες από τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζει η λεκάνη Πέρμιαν, από όπου προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος της αμερικανικής παραγωγής πετρελαίου. Η περιοχή αποτελείται από διάφορες επιμέρους ζώνες, οι οποίες συνδέονται με αγωγούς που καταλήγουν στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού και ειδικότερα σε εξαγωγικούς σταθμούς όπως το Κόρπους Κρίστι και το Χιούστον.

Παρότι δεν μπορεί να ειπωθεί ότι οι ΗΠΑ είναι απολύτως ενεργειακά ανεξάρτητες, καθώς πολλά διυλιστήρια παραμένουν σχεδιασμένα για την επεξεργασία βαρύτερου πετρελαίου από τον Καναδά και τη Βενεζουέλα, σε στατιστικό επίπεδο η αμερικανική παραγωγή επαρκεί πλέον για να καλύψει το σύνολο των εθνικών αναγκών.

Μάλιστα, το προηγούμενο έτος σημειώθηκε μια εξέλιξη που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη: για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρήγαγαν περισσότερα πετρελαϊκά προϊόντα και υδρογονάνθρακες από όσα κατανάλωσε η οικονομία τους. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί έναν από τους λόγους που καθιστούν πιθανή μια πιο επιθετική αμερικανική στάση απέναντι στο Ιράν, κάτι που στο παρελθόν θα ήταν πολύ πιο δύσκολο.

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ, με τις τιμές βενζίνης και ντίζελ να έχουν αυξηθεί αισθητά τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, η χώρα εμφανίζεται λιγότερο ευάλωτη και λιγότερο εξαρτημένη από τη Μέση Ανατολή από οποιαδήποτε άλλη περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε στατιστικούς όρους, οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν πλέον σχεδόν ως ενεργειακό «νησί», κάτι που ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη ή την Ασία μπορούν να ισχυριστούν.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αλλαγής αποδίδεται στην παραγωγή της λεκάνης Πέρμιαν, η οποία ευθύνεται για τη μερίδα του λέοντος στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής. Παράλληλα, η παγκόσμια αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με το γεγονός ότι περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου στο οποίο βασιζόταν έως τώρα δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ σημαίνει ότι Ευρώπη και Ασία πρέπει να αντικαταστήσουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που προμηθεύονταν από τη Μέση Ανατολή με προμήθειες από άλλες περιοχές.

Για πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και οι ευρωπαϊκές, η Ρωσία δεν αποτελεί πλέον επιλογή. Έτσι, ο βασικός εναλλακτικός προμηθευτής είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξαρτηθούν σε τεράστιο βαθμό από την αμερικανική παραγωγή fracking προκειμένου να διατηρήσουν την οικονομική τους δραστηριότητα, να συνεχίσουν τις αεροπορικές μεταφορές και να αναπληρώσουν τα αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει του επόμενου χειμώνα. Παρά το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν απαγορεύσει το fracking εντός των συνόρων τους, η ήπειρος εμφανίζεται πλέον άμεσα εξαρτημένη από αυτό.

Η αγορά ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα μπορέσουν να καλύψουν το κενό στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Ένας τεράστιος στόλος πετρελαιοφόρων κατευθύνεται ήδη προς τον Κόλπο του Μεξικού με στόχο να φορτώσει αμερικανικό πετρέλαιο, ντίζελ, κηροζίνη και άλλα προϊόντα. Πρόκειται για μια πρωτοφανή κινητικότητα, καθώς ναυτιλιακές εταιρείες ανακατευθύνουν πλοία που υπό άλλες συνθήκες θα κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρατίθενται στο κείμενο, η δυνατότητα των ΗΠΑ να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή τους παραμένει αμφίβολη. Παρά την άνοδο των εξαγωγών τους τελευταίους μήνες, οι πετρελαϊκές εταιρείες του Τέξας εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι σε μια επιθετική αύξηση της παραγωγής, κυρίως επειδή φοβούνται ότι οι υψηλές τιμές πετρελαίου δεν θα διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η διαδικασία του fracking απαιτεί πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις σε σύγκριση με την παραδοσιακή παραγωγή πετρελαίου σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία. Η αύξηση της παραγωγής δεν είναι τόσο απλή όσο το άνοιγμα μιας βαλβίδας, ενώ το κόστος εξόρυξης ανά βαρέλι παραμένει υψηλότερο από εκείνο της Μέσης Ανατολής και της Ρωσίας. Αυτό κάνει τους παραγωγούς πιο διστακτικούς απέναντι σε νέες γεωτρήσεις και επενδύσεις.

Παράλληλα, υπάρχει και ένα σημαντικό τεχνικό πρόβλημα. Παρότι η λεκάνη Πέρμιαν διαθέτει επαρκείς αγωγούς για τη μεταφορά πετρελαίου προς τα εξαγωγικά λιμάνια του Κόρπους Κρίστι και του Χιούστον, δεν υπάρχουν αρκετές υποδομές για τη μεταφορά του φυσικού αερίου που παράγεται ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιπλέον βαρέλι πετρελαίου συνοδεύεται από μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου που δεν μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι τιμές φυσικού αερίου στην περιοχή της Πέρμιαν έχουν περάσει σε αρνητικό έδαφος. Οι παραγωγοί πληρώνουν ουσιαστικά άλλους για να παραλάβουν το φυσικό αέριο, επειδή θέλουν να συνεχίσουν την άντληση πετρελαίου χωρίς να έχουν τρόπο αξιοποίησης του παραγόμενου αερίου. Ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος του καίγεται στην ατμόσφαιρα πάνω από το Τέξας, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση πετρελαίου κυρίως από την Ευρώπη.

Παρά το γεγονός ότι αυτή η πρακτική θεωρείται οικονομικά ζημιογόνα και επιβαρυντική για το περιβάλλον, αναδεικνύει πόσο περίπλοκη είναι η παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Όσοι θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν εύκολα να διασώσουν την Ευρώπη και την Ασία από το ενεργειακό σοκ ενδέχεται τελικά να απογοητευθούν.