Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, απρόβλεπτη απειλή που προκαλείται από τη συνεχιζόμενη σύρραξη στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Global Trade Alert, η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά έως το τέλος του επόμενου έτους, καθώς οι βίαιες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου διαβρώνουν τις αντοχές των αγορών. Το παράδοξο συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η μεταβλητότητα των τιμών αποδεικνύεται πολύ πιο καταστροφική για το εμπόριο από ό,τι οι σταθερά υψηλές τιμές.



Ο Σάιμον Έβενετ, ιδρυτής του GTA και καθηγητής στο IMD Business School, προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις της ενεργειακής αστάθειας χρειάζονται έως και 19 μήνες για να γίνουν πλήρως ορατές. Αυτό σημαίνει ότι τα χειρότερα για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενδέχεται να μην έχουν έρθει ακόμα. Η ανάλυση δείχνει ότι μια παρατεταμένη αστάθεια θα μπορούσε να μειώσει την ανάπτυξη του εμπορίου κατά 1,75%, ανατρέποντας τις αισιόδοξες προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.



Η κρίση επιδεινώθηκε μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, που απέκοψε το 20% της παγκόσμιας τροφοδοσίας πετρελαίου, οδηγώντας την τιμή του Brent σε ένα «ασανσέρ» μεταξύ 70 και 126 δολαρίων. Στο χειρότερο σενάριο, η Αφρική και η Μέση Ανατολή θα υποστούν πλήγμα άνω των 8 ποσοστιαίων μονάδων στο εμπόριό τους, ενώ η Κίνα θα πληγεί τρεις φορές περισσότερο από τις ΗΠΑ.



Αυτό που αποδυναμώνει πραγματικά το εμπόριο αγαθών είναι η αδυναμία των επιχειρήσεων να προγραμματίσουν τις μεταφορές τους, καθώς τα ναυτιλιακά συμβόλαια επαναδιαπραγματεύονται και η καταναλωτική εμπιστοσύνη καταρρακώνεται.



Με τη μεταβλητότητα να είναι ήδη 60% υψηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται σε μια σκοτεινή περίοδο αβεβαιότητας που θα δοκιμάσει τις αντοχές της διεθνούς εμπορικής συνεργασίας μέχρι το τέλος του 2027, σύμφωνα με τους Financial Times.