Η Greenvolt Next, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της πράσινης ενέργειας και των λύσεων Αυτοπαραγωγής και Αποθήκευσης, συνεχίζει να ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά, ανακοινώνοντας τη νέα της συνεργασία με την εταιρεία Νίκος Αλεξούδας Ζαχαροπλαστεία για την υλοποίηση ενός σύγχρονου φωτοβολταϊκού έργου.

Η εταιρεία αποτελεί μία ελληνική επιχείρηση με σταθερή παρουσία στον κλάδο δραστηριοποίησής της, η οποία επενδύει συστηματικά στον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της και στην υιοθέτηση πρακτικών που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η εταιρεία προχωρά στην αξιοποίηση λύσεων αυτοπαραγωγής πηγών ενέργειας, επιλέγοντας τη Greenvolt Next ως αξιόπιστο συνεργάτη για την ανάπτυξη και υλοποίηση της ενεργειακής της επένδυσης.

Η εταιρεία επέλεξε τη λύση Solar PPA – Zero Investment της Greenvolt Next, εξασφαλίζοντας την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 140,2 kWp χωρίς καμία αρχική επένδυση από την πλευρά της. Συγκεκριμένα, το έργο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 187.590 kWh καθαρής ενέργειας, καλύπτοντας το 32% των ενεργειακών αναγκών της επιχείρησης, με τον ταυτοχρονισμό της παραγόμενης ενέργειας να αγγίζει το εντυπωσιακό 93%.

Η λειτουργία του συστήματος εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 74,6 τόνους ετησίως, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας και στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας που έχει θέσει. Παράλληλα, η οικονομική ωφέλεια είναι άμεση, καθώς η εξοικονόμηση στον ετήσιο λογαριασμό ρεύματος υπολογίζεται σε 38.400 €.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το έργο υλοποιείται μέσω του μοντέλου Solar PPA – Zero Investment ενός καινοτόμου χρηματοδοτικού και ενεργειακού εργαλείου, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια χωρίς την ανάγκη αρχικής επένδυσης κεφαλαίου. Μέσω του Solar PPA – Zero Investment, η εταιρεία Νίκος Αλεξούδας Ζαχαροπλαστεία διασφαλίζει σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό κόστος σε βάθος χρόνου, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται από τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας, ενισχύοντας την οικονομική της ανθεκτικότητα. Ταυτόχρονα, η εταιρεία επωφελείται από δωρεάν συντήρηση και συνεχή τεχνική παρακολούθηση του φωτοβολταϊκού συστήματος από την Greenvolt Next, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία του και τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση.

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας ως βασικής πηγής ηλεκτροπαραγωγής εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειακής στρατηγικής, που στοχεύει τόσο στη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας όσο και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Η Greenvolt Next, με την εκτενή τεχνογνωσία και εμπειρία της στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων Αυτοπαραγωγής και Αποθήκευσης, αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη λειτουργική υποστήριξη του έργου, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα απόδοσης, αξιοπιστίας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, η εταιρεία υποστηρίζει ενεργά τις ελληνικές επιχειρήσεις στην πορεία τους προς την ενεργειακή μετάβαση με μηδενικό κεφαλαιουχικό κόστος.

Η αυξανόμενη υιοθέτηση λύσεων αυτοπαραγωγής και μοντέλων όπως το Solar PPA- Zero Investment αναδεικνύει τη σημασία της πράσινης ενέργειας ως βασικού πυλώνα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Σε ένα περιβάλλον όπου το ενεργειακό κόστος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, τέτοιες επενδύσεις προσφέρουν συνδυαστικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Greenvolt Next επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως στρατηγικού συνεργάτη για επιχειρήσεις που επιλέγουν να επενδύσουν σε βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο πράσινου, ανθεκτικού και ενεργειακά αποδοτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.