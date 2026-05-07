Η Janette MacAusland, βελονίστρια και μητέρα από τη Μασαχουσέτη, ξέσπασε σε κλάματα και έτρεμε μέσα στο δικαστήριο όταν δικαστής αποφάσισε να παραμείνει προφυλακισμένη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση για τη δολοφονία των δύο μικρών παιδιών της.

Η 49χρονη οδηγήθηκε την Τετάρτη στο δικαστήριο του Dedham District Court, αντιμετωπίζοντας δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού για τον θάνατο του 7χρονου Kai και της 6χρονης Ella. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η MacAusland εμφανίστηκε νευρική, κρατώντας σφιχτά τα χέρια της, ενώ μετά την απόφαση του δικαστή άρχισε να τρέμει και να κλαίει. Φορούσε γκρι φούτερ, είχε τα μαλλιά της πιασμένα πρόχειρα και έφερε τραύμα στον λαιμό.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι στις 24 Απριλίου εμφανίστηκε «σε υστερική κατάσταση» στο σπίτι της θείας της στο Bennington, περίπου 225 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας στο Wellesley.

Κατά την άφιξη της αστυνομίας, φέρεται να είπε σε δύο αστυνομικούς ότι σκότωσε τα παιδιά της. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στη μονοκατοικία αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων εντόπισαν τα δύο παιδιά νεκρά μέσα στο σπίτι, ενώ σε ηχητικό της αστυνομίας αναφέρεται ότι υπήρχαν «πιτσιλιές αίματος παντού».

Η MacAusland εργαζόταν ως βελονίστρια και βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με τον σύζυγό της, Samuel MacAusland, για την επιμέλεια των παιδιών μετά την αίτηση διαζυγίου που είχε καταθέσει εκείνος τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από εννέα χρόνια γάμου.

Δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι ο πατέρας ζητούσε την επιμέλεια των παιδιών αλλά και της χρήσης του οικογενειακού τους σπιτιού. Μόλις τρεις ημέρες πριν από τους θανάτους, είχε οριστεί ειδικός επίτροπος για να κάνει συστάσεις σχετικά με την επιμέλεια.

Τα δύο παιδιά φοιτούσαν στο Schofield Elementary School, στο νηπιαγωγείο και στη δευτέρα δημοτικού αντίστοιχα. Άτομα που γνώριζαν την οικογένεια περιέγραψαν τη Janette ως «αφοσιωμένη μητέρα», ενώ η πρώην babysitter των παιδιών, Cale Darrah, δήλωσε ότι τα παιδιά ήταν «γεμάτα ζωή και γέλια».

Η MacAusland αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 13 Ιουλίου, όπως αναφέρει η nypost.