Η Εσπανιόλ έδωσε τη θετική απάντηση στον Μόντσι, ο οποίος αναλαμβάνει επίσημα τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή, με στόχο να ηγηθεί του νέου αγωνιστικού σχεδιασμού του συλλόγου τα επόμενα χρόνια.

Το όνομα του Ισπανού παράγοντα είχε συνδεθεί το προηγούμενο διάστημα και με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα της ΑΕΚ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ωστόσο η επιλογή της ομάδας της Βαρκελώνης κατέληξε τελικά στον έμπειρο Μόντσι, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ.

Ο πρώην ισχυρός άνδρας της Σεβίλλης έχει ήδη αποδεχθεί την πρόταση και αναμένεται να πιάσει άμεσα δουλειά, έχοντας μάλιστα βρεθεί πρόσφατα στο «Cornellà-El Prat» για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση Εσπανιόλ–Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Μόντσι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αθλητικούς διευθυντές στην Ευρώπη, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη χρυσή εποχή της Σεβίλλης, με κατακτήσεις όπως επτά Europa League, δύο Κύπελλα Ισπανίας και ένα UEFA Super Cup, μεταξύ άλλων μεγάλων επιτυχιών.

Πλέον, σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», υπάρχει οριστική συμφωνία με την Εσπανιόλ και ο Ισπανός παράγοντας αναλαμβάνει το χτίσιμο της ομάδας για τη νέα εποχή, με στόχο τη σταθεροποίηση και την αγωνιστική της αναβάθμιση.

Παράλληλα, ο Μόντσι φαίνεται πως εξετάζει και δεύτερη παράλληλη ενασχόληση, καθώς έχει δεχθεί πρόταση από τον Σέρχιο Ράμος για να εμπλακεί στη διοίκηση της Σαν Φερνάντο 1940, της ερασιτεχνικής ομάδας που βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία του πρώην αρχηγού της Ρεάλ Μαδρίτης.