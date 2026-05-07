Το «Hocus Pocus 3» βρίσκεται και επίσημα σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης από την Disney Live Action Studios, με τις πρωταγωνίστριες Μπέτι Μίντλερ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Κάθι Νατζίμι, να επιστρέφουν στους ρόλους τους ως αδελφές Sanderson.

Όπως αναφέρει το Deadline, αυτή τη φορά υπάρχουν σχέδια για κινηματογραφική διανομή, μετά την επιτυχία του «Hocus Pocus 2» το 2022, το οποίο είχε κυκλοφορήσει αποκλειστικά μέσω streaming στο Disney+. Ωστόσο, το στούντιο αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια, καθώς το έργο βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Η είδηση για την τρίτη συνέχεια των θρυλικών μαγισσών ανακοινώθηκε αρχικά το 2023 από τον Σον Μπέιλι, πρώην πρόεδρο της Walt Disney Studios Motion Picture Production. Μετά την αποχώρησή του από την Disney το 2024, η παραγωγή του «Hocus Pocus 3» παρέμεινε σε εκκρεμότητα.

Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από τότε που η συζήτηση για το νέο σίκουελ είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της και όταν η Μίντλερ αποκάλυψε ότι υπήρχε έτοιμο ένα «εξαιρετικό» σενάριο, αλλά οι «παραγωγοί ρύθμιζαν «όλα εκείνα τα πρακτικά ζητήματα» πριν επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν την τριλογία».

Πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν ότι το πάγωμα της παραγωγής οφειλόταν στις συζητήσεις για τις αμοιβές των τριών πρωταγωνιστριών, οι οποίες πλέον έχουν διευθετηθεί.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής του «Hocus Pocus 3» παραμένουν προς το παρόν επτασφράγιστο μυστικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική ταινία που κυκλοφόρησε το 1993 διαδραματίζεται μια νύχτα του Χάλογουιν, όπου οι τρεις μάγισσες Winnie (Μίντλερ), Sarah (Πάρκερ) και Mary (Νατζίμι) επιστρέφουν από τον 17ο αιώνα για να προκαλέσουν το χάος στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης, καθώς θέλουν να αποκτήσουν την αιώνια ζωή.

Η σκηνοθεσία ήταν του Κένι Ορτέγκα, ενώ στο καστ συμμετείχαν επίσης οι Όμρι Κατζ, Θόρα Μπερτς, Τζέιμς Μάρσντεν και Σον Μάρεϊ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.