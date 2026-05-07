Η επόμενη μέρα στους Μιλγουόκι Μπακς έχει ήδη αρχίσει μετά τον αποκλεισμό από τα playoffs του NBA, με την πρόσληψη του Τέιλορ Τζένκινς στην τεχνική ηγεσία να σηματοδοτεί την έναρξη του νέου σχεδιασμού. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ζήτημα για τον οργανισμό παραμένει ξεκάθαρα το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο συνιδιοκτήτης της ομάδας, Τζίμι Χάσλαμ, μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση γύρω από τον Έλληνα σταρ, παραδεχόμενος πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το αν θα συνεχίσει στο Μιλγουόκι και την επόμενη σεζόν.

Κατά την παρουσίαση του νέου προπονητή, ο ισχυρός άνδρας των «ελαφιών» στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των επόμενων εβδομάδων, τονίζοντας πως θα είναι καθοριστικές τόσο για τον ίδιο τον παίκτη όσο και για το μέλλον της ομάδας.

«Είναι ένας σπουδαίος αθλητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ανήκει χωρίς αμφιβολία στους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο και εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο τόσο για τον Γιάννη όσο και για τον οργανισμό», ανέφερε αρχικά ο Χάσλαμ.

Στη συνέχεια, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν ο Γιάννης θα παραμείνει μαζί μας ή όχι, αλλά αυτό είναι κάτι που θα δουλέψουμε μαζί του μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

Παράλληλα, επισήμανε πως το NBA Draft του 2026 αποτελεί ένα κομβικό χρονικό σημείο για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Αν ο Αντετοκούνμπο ζητήσει ανταλλαγή, οι Μπακς θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν σημαντικά ανταλλάγματα σε draft picks και νεαρούς παίκτες. Αντίθετα, αν αποφασίσει να συνεχίσει στο Μιλγουόκι, τότε ολόκληρος ο αγωνιστικός σχεδιασμός θα διαμορφωθεί εκ νέου γύρω από εκείνον.