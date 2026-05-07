Η νέα διαδικτυακή παρέμβαση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντας, Muhoozi Kainerugaba, προκάλεσε εκ νέου αίσθηση, καθώς ο ίδιος επανήλθε τόσο στους ισχυρισμούς περί ελληνικής καταγωγής όσο και στη σφοδρή αντιπαράθεσή του με την Τουρκία. Ο Αφρικανός στρατηγός, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε δηλώσει ότι μετά από τεστ DNA διαπίστωσε πως είναι κατά 14% Έλληνας, προχώρησε σε νέες αναρτήσεις στο Χ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους.

Οι τελευταίες τοποθετήσεις του φαίνεται πως συνδέονται με τη συνεχιζόμενη κόντρα που διατηρεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα με την Τουρκία, με τον ίδιο να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα.

Όλα ξεκίνησαν όταν χρήστης της πλατφόρμας του έγραψε «μην πέφτεις στο επίπεδο της Τουρκίας». Ο Muhoozi Kainerugaba, που είναι γιος του προέδρου της Ουγκάντας, Γιοουέρι Μουσεβένι, απάντησε λέγοντας: «σε ευχαριστώ, η Ελλάδα είναι σπουδαία χώρα. Το γνωρίζουμε αυτό».

Λίγο αργότερα, ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας δημοσίευσε φωτογραφία με προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συνοδεύοντάς τη με το σχόλιο: «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε σχέση».

Στη συνέχεια εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Τουρκίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «δεν τους χρειαζόμαστε. Είναι άχρηστοι. Αυτοί μας έχουν ανάγκη. Και θα κάνουν ό,τι απαιτήσω πριν να τους συγχωρήσω».

Ο ίδιος συνέχισε στο ίδιο ύφος και σε επόμενη ανάρτησή του, όπου έγραψε: «τώρα πρέπει να ασχοληθώ με τους διαβολικούς Τούρκους. Αλλά σύντομα θα βάλουν μυαλό. Θα κάνουν ό,τι τους ζητήσω».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι «αδύναμοι» και «απελπισμένοι» Τούρκοι «χρησιμοποιούν τις εικόνες και βίντεο του Τσε για να με προσβάλουν».

Το νέο μπαράζ αναρτήσεων ολοκληρώθηκε με ακόμη μία ιδιαίτερα σκληρή τοποθέτηση, στην οποία ο Muhoozi Kainerugaba έγραψε: «δεν θα επιτρέψουμε στην Οθωμανική αυτοκρατορία να επανακάμψει στην Αφρική. Πρόκειται για μια διαβολική αυτοκρατορία. Είναι οι Αντίχριστοι».