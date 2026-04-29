«Ξαναχτύπησε» στα social media ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, στρατηγός Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, με μια νέα εκκεντρική ανάρτηση στο X, όπου ισχυρίζεται ότι, έπειτα από εξέταση DNA, «είναι 14% Έλληνας» και δηλώνει… συγγενής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο ισχυρός άνδρας του στρατού της Ουγκάντας και γιος του προέδρου Γιοουέρι Μουσεβένι προσθέτει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα, εκφράζοντας μάλιστα την ελπίδα «να μη του ζητήσουν βίζα».

«Πρόσφατα, έλεγξα το DNA μου. Προφανώς, είμαι 14% Έλληνας; Πάντα ήξερα ότι ήμουν συγγενής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα επισκεφθώ την Ελλάδα και ελπίζω να μην μου ζητήσουν βίζα», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Μουχούζι. Η «ελληνική» αναφορά του στρατηγού εντάσσεται σε μια σειρά δηλώσεων με έντονο στοιχείο προσωπικού μύθου και συμβολισμών, τις οποίες χρησιμοποιεί συχνά για να καλλιεργήσει εικόνα «παγκόσμιου ηγέτη» και «πολεμιστή».

Recently, I checked my DNA. Apparently, I'm 14% Greek? I always knew I was related to Alexander the Great. I'm going to visit Greece and I hope they won't ask me for a visa. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 29, 2026

Ο Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα έχει αποκτήσει διεθνή φήμη ως «στρατηγός των tweets», λόγω των συχνών και συχνά προκλητικών αναρτήσεών του, που κατά καιρούς έχουν δημιουργήσει ακόμη και διπλωματικές εντάσεις. Χαρακτηριστικό είναι το επεισόδιο του 2022, όταν μέσω Twitter απείλησε ότι ο στρατός του θα μπορούσε «να καταλάβει το Ναϊρόμπι μέσα σε δύο εβδομάδες», προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στην Κένυα και αναγκάζοντας τον πατέρα του, πρόεδρο Μουσεβένι, να ζητήσει συγγνώμη.

Στο ίδιο «ρεπερτόριο» εντάσσεται και η ανάρτηση, όπου είχε προσφέρει 100 αγελάδες ως «προίκα» για να παντρευτεί την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, μια κίνηση που έγινε αντικείμενο χλευασμού στα διεθνή μέσα και στα social media. Αντίστοιχες δηλώσεις, που μπλέκουν προσωπικές φαντασιώσεις ισχύος με ιστορικές και μυθολογικές αναφορές, έχουν οδηγήσει πολλούς σχολιαστές να αντιμετωπίζουν με ειρωνεία τις φιλοδοξίες του ως επίδοξου μελλοντικού ηγέτη της χώρας.

Παράλληλα, ο Μουχούζι χρησιμοποιεί συχνά το X για να εξαπολύει αιχμές και επιθέσεις σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, υιοθετώντας σκληρή ρητορική σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Η τελευταία του ανάρτηση με το «14% ελληνικό DNA» και τη συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο ακολουθεί την ίδια γραμμή εκκεντρικής δημόσιας παρουσίας, τροφοδοτώντας την εικόνα ενός στρατηγού που επιχειρεί να χτίσει διεθνές προφίλ περισσότερο μέσα από τα social media παρά μέσω θεσμικών διαύλων.