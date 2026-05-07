Πέντε ημέρες πριν από τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, ο Akylas προετοιμάζεται πυρετωδώς για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το «Ferto».

Ο τραγουδιστής θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, διαγωνιζόμενος στην 4η θέση του α’ ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου.

Παράλληλα, η Κύπρος, με την Antigoni Baxton και το τραγούδι «Jalla», θα δώσει τη δική της μάχη από την 8η θέση του β΄ ημιτελικού στις 14 Μαΐου. Ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Δείτε backstage στιγμές από την δεύτερη πρόβα του Akyla στη Βιέννη: