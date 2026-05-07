Ο Γκιούλα Μπάλασι, οι εταιρείες Lounge Group του οποίου συνεργάζονταν στενά με το δίκτυο εξουσίας του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας για ύποπτες παράνομες μεταφορές χρημάτων και αδικήματα που σχετίζονται με παραβίαση καθηκόντων διαχείρισης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη. Ο ίδιος δεν κατέστη δυνατό να σχολιάσει τις εξελίξεις, ωστόσο σε δηλώσεις του σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφερε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές και ότι προσφέρθηκε να παραδώσει την ιδιοκτησία των εταιρειών Lounge, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαφήμισης και της διοργάνωσης εκδηλώσεων, καθώς και μέρος της προσωπικής του περιουσίας.

Ο επερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας, Πέτερ Μάγιαρ, απέρριψε την πρότασή του και δεσμεύθηκε να κινηθεί νομικά εναντίον επιχειρηματιών και πρώην ανώτατων αξιωματούχων που, όπως υποστηρίζει, πλούτισαν στο πλαίσιο του αυτοαποκαλούμενου «συστήματος εθνικής συνεργασίας» του Βίκτορ Όρμπαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα στελέχη αλλά και μέλη της οικογένειας του Όρμπαν έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ άλλοι έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους προς τον Μάγιαρ.

Ο Πέτερ Μάγιαρ αναμένεται να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του το Σάββατο, με την καταπολέμηση της διαφθοράς να βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής του ατζέντας. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει την αποκατάσταση του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία ως βασική προϋπόθεση για την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων ευρώ από κοινοτικά κονδύλια που παραμένουν παγωμένα εξαιτίας ανησυχιών για διαφθορά κατά τη διακυβέρνηση Όρμπαν.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά τις δραστηριότητες της Lounge στο πλαίσιο υπόθεσης απογύμνωσης περιουσιακών στοιχείων, αλλά και σε σχέση με φερόμενη παραβίαση υποχρεώσεων διαχείρισης που αφορά συμμετοχή σε υπερκοστολογημένους δημόσιους διαγωνισμούς. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης που έκαναν λόγο για ύποπτες μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών εκτός της χώρας. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τις οικονομικές ροές των εταιρειών του ομίλου Lounge, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι εταιρείες του Γκιούλα Μπάλασι λάμβαναν περισσότερο από το 90% των εργασιών τους από το Εθνικό Γραφείο Επικοινωνιών (NKH), το οποίο ελεγχόταν από τον πρώην προσωπάρχη του Βίκτορ Όρμπαν, Άνταλ Ρόγκαν. Σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας Διαφθοράς Βουδαπέστης (CRCB), περισσότερο από το ήμισυ των συμβάσεων του NKH κατέληγε στις εταιρείες του Μπάλασι, οι οποίες διαδραμάτιζαν κομβικό ρόλο στην παροχή σημαντικών διαφημιστικών εσόδων σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.

Ο διευθυντής του CRCB, Ίστβαν Γιάνος Τοτ, δήλωσε ότι οι εταιρείες «δεν λειτουργούσαν στην ελεύθερη αγορά», προσθέτοντας πως «στην ουσία εργάζονταν για έναν και μόνο πελάτη, το NKH, μέσα σε συνθήκες ακραίου κινδύνου διαφθοράς». Όπως ανέφερε, η κατάσταση αυτή εγείρει «ερωτήματα για την ευθύνη τόσο του Μπάλασι όσο και των ηγετικών στελεχών του NKH».

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από τα εταιρικά μητρώα, οι επιχειρήσεις του Μπάλασι κατέγραψαν ραγδαία αύξηση εσόδων τα τελευταία πέντε χρόνια, με τον συνολικό κύκλο εργασιών να ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα καθαρά κέρδη ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ μετά από φόρους, τα 220 εκατομμύρια διανεμήθηκαν ως μερίσματα.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Πέτερ Μάγιαρ έγραψε ότι «μπορείτε να χύνετε κροκοδείλια δάκρυα και να προσποιείστε ότι νιώθετε μεταμέλεια, αλλά δεν υπάρχει συγχώρεση για όσους λήστεψαν τον ουγγρικό λαό».

Σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις σκέψεις του Γκιούλα Μπάλασι, η πρότασή του να παραδώσει τις εταιρείες του έγινε επειδή «γνωρίζει ότι αυτό περιμένει η κοινωνία», αλλά και για να διασφαλιστεί ότι οι εκδηλώσεις που οργανώνει η Lounge δεν θα ακυρωθούν. Η Lounge αποτελεί τον τοπικό συνεργάτη της UEFA για τη διοργάνωση του τελικού του Champions League στη Βουδαπέστη αργότερα μέσα στον μήνα.