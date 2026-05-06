Η ουγγρική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά τις εταιρείες ενός από τους μεγαλύτερους παράγοντες της χώρας στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο οποίος υπό την απερχόμενη κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν είχε κερδίσει επικερδή συμβόλαια, με υποψίες για ξέπλυμα και υπεξαίρεση χρημάτων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας εκδόθηκε αργά χθες το βράδυ, αφότου ο Γκιούλα Μπαλάσι, ιδιοκτήτης αρκετών εταιριών ΜΜΕ που σχεδίασαν κυβερνητικές εκστρατείες για περισσότερα από δέκα χρόνια, προσφέρθηκε να παραδώσει ορισμένες από τις εταιρείες του και ορισμένες από τις επενδύσεις του στο κράτος, καθώς η νέα κυβέρνηση του Πίτερ Μάγιαρ αναλαμβάνει καθήκοντα.

Ο Μπαλάσι δήλωσε ότι πρόσφερε τις εταιρείες του στο κράτος «όχι επειδή έχω κάτι να κρύψω ή επειδή έχουμε διαπράξει κάτι παράνομο ή λάθος». Όπως είπε, οι λογαριασμοί αρκετών από τις εταιρείες του πάγωσαν την περασμένη Δευτέρα.

Ο όμιλός του, ο Lounge Group, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να απαντήσει σε αίτημα σχολιασμού που του απέστειλε το Reuters.

Ο Πίτερ Μάγιαρ, ηγέτης του κεντροδεξιού αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza που θα ορκιστεί πρωθυπουργός στις 9 Μαΐου, δεσμεύθηκε να επανεξετάσει αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, να λάβει αυστηρότερα μέτρα κατά της διαφθοράς και να «ξαναποκτήσει κλαπέντα κρατικά περιουσιακά στοιχεία» στο πλαίσιο μιας εκστρατείας όπου το κόμμα του εξασφάλισε συντριπτική νίκη.

Στις 28 Απριλίου ο Μάγιαρ δήλωσε ότι οι φορολογικές αρχές στην Ουγγαρία έχουν μπλοκάρει τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό από μη κατονομαζόμενα πρόσωπα που συνδέονται με έναν υψηλόβαθμο συνεργάτη του Όρμπαν.

Χθες η αστυνομία ανακοίνωσε ότι, με βάση πληροφορίες από την ειδική μονάδα NAV της φορολογικής αρχής, έχει ξεκινήσει έρευνα για ξέπλυμα και υπεξαίρεση χρημάτων «εις βάρος αγνώστου δράστη».

«Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν έρευνα σε θέματα που συνδέονται με έναν όμιλο εταιρειών διοργάνωσης εκδηλώσεων, ο οποίος αποκαλύφθηκε στον Τύπο από τον ίδιο τον διευθυντή του», ανακοίνωσε η αστυνομία, αναφερόμενη σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε ο Μπαλάσι αργά το βράδυ της Δευτέρας στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Kontroll.

«Στη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν χρήματα και πάγωσαν λογαριασμοί», πρόσθεσε η αστυνομία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ακόμη ότι ξεκίνησε ξεχωριστή έρευνα για τον ίδιο όμιλο εταιρειών «σε σχέση με υπερτιμημένα συμβόλαια με την υποψία της υπεξαίρεσης χρημάτων εναντίον αγνώστου δράστη».

Οι εταιρείες του Μπαλάσι σχεδίασαν την αντιουκρανική προεκλογική εκστρατεία του Όρμπαν, η οποία παρουσίαζε τις εκλογές του Απριλίου ως μια επιλογή ανάμεσα στον πόλεμο και στην ειρήνη -μεταξύ άλλων- και τις αντιμεταναστευτικές του εκστρατείες στο παρελθόν, κερδίζοντας εκατοντάδες συμβόλαια από το Γραφείο Εθνικών Επικοινωνιών του Όρμπαν.

Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια έχει πει ότι μόνο την περίοδο 2019-2021, οι εταιρείες του Μπαλάσι Lounge Design, New Land Media και Media Dynamics εξασφάλισαν κρατικές συμβάσεις συνολικής αξίας 295 δισ. φιορινιών, ως επί το πλείστον από το Εθνικό Γραφείο Επικοινωνιών, το οποίο είχε αναλάβει τις εκστρατείες του Όρμπαν και είχε παίξει ρόλο κλειδί στη νίκη του σε προηγούμενες εκλογές.