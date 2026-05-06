Η επιστροφή του Τιν Γεντβάι στον σύλλογο της Ντιναμό Ζάγκρεμπ είναι προ των πυλών με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, να τονίζει ότι το deal πλησιάζει όλο και πιο κοντά.

Αντίστροφα φαίνεται πώς μετρά πλέον ο Γεντβάι για την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Όπως τονίζει τόσο ο Ιταλός ρεπόρτερ Νικόλο Σκίρα όσο και κροατικά Μέσα, ο 30χρονος διεθνής αμυντικός, ο οποίος είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο με την Εθνική Κροατίας στο Μουντιάλ του 2018, είναι πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή του στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Από το εξωτερικό αναφέρεται πώς το ποσό που θα τα βρουν οι 2 ομάδες είναι το 1 εκατ. ευρώ. Επίσης στον έμπειρο αμυντικό προσφέρεται συμβόλαιο έως το 2028 με οψιόν έως το 2029.