Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μετοχή της ΑΒΑΞ καταγράφεται στις πρόσφατες αναλύσεις της Eurobank Equities και της Πειραιώς Χρηματιστηριακής, οι οποίες διατηρούν θετική στάση για τις προοπτικές του Ομίλου και θέτουν τιμές-στόχους στα 4,85 ευρώ και 4,50 ευρώ αντίστοιχα. Οι αποτιμήσεις αυτές συνεπάγονται σημαντικό περιθώριο ανόδου, έως και 50%, σε σχέση με τα τρέχοντα χρηματιστηριακά επίπεδα.

Ισχυρό ανεκτέλεστο και ελκυστική αποτίμηση

Η Eurobank Equities ξεκινά την κάλυψη της ΑΒΑΞ με σύσταση «Αγορά», επισημαίνοντας τη δυναμική του Ομίλου να αξιοποιήσει τον ευρύτερο κύκλο ανάπτυξης στον κατασκευαστικό κλάδο, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου. Σύμφωνα με την ανάλυση, η τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας εμφανίζεται ελκυστική, καθώς ο δείκτης Επιχειρηματικής Αξίας προς EBITDA διαμορφώνεται χαμηλότερα από το 6x, ενώ για τη βασική κατασκευαστική δραστηριότητα, εξαιρουμένης της αξίας του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων, υποχωρεί κάτω από το 3x. Το επίπεδο αυτό συγκρίνεται ευνοϊκά με τους αντίστοιχους δείκτες ευρωπαϊκών εταιρειών του κλάδου, οι οποίοι κινούνται στην περιοχή του 5x-6x.

Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής υπόθεσης αποτελεί το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων, ύψους 2,8 δισ. ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να υποστηρίξει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 900 εκατ. ευρώ έως το 2030, με περιθώριο EBITDA υψηλότερο του 9%. Παράλληλα, στο πεδίο των παραχωρήσεων, η προσωρινή μείωση της συνεισφοράς στην κερδοφορία μετά την απώλεια της Αττικής Οδού αναμένεται να αντισταθμιστεί σταδιακά από την ένταξη νέων έργων ΣΔΙΤ, όπως το Flyover και ο Ταυρωπός.

Η Eurobank εκτιμά ότι ο κλάδος των παραχωρήσεων μπορεί να επανέλθει σε συνεισφορά 23% στο ενοποιημένο EBITDA έως το 2030, ενισχύοντας την προβλεψιμότητα της κερδοφορίας και την εξομάλυνση των ταμειακών ροών.

Η δυνατότητα παραγωγής ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας αναμένεται επίσης να συμβάλει στην περαιτέρω αποκλιμάκωση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Σύμφωνα με την ανάλυση, ο δείκτης δανεισμού προς EBITDA μπορεί να υποχωρήσει κάτω από το 1x, από 2,1x σήμερα, δημιουργώντας περιθώριο για αυτοχρηματοδοτούμενη ανάπτυξη, νέες επενδύσεις και διανομές μερισμάτων.

Παραχωρήσεις, ταμειακές ροές και προοπτικές δημιουργίας αξίας

Αντίστοιχα, η Πειραιώς Χρηματιστηριακή αναβάθμισε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΑΒΑΞ στα 4,50 ευρώ, από 3,30 ευρώ προηγουμένως, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 40% έναντι του πρόσφατου κλεισίματος στα 3,24 ευρώ. Η αναβάθμιση βασίζεται στη βελτιωμένη εικόνα του κατασκευαστικού κλάδου, στο ισχυρό ανεκτέλεστο της ΑΒΑΞ, το οποίο προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ, καθώς και στις προοπτικές ανάληψης νέων έργων στην Ελλάδα. Οι παράγοντες αυτοί εκτιμάται ότι μπορούν να στηρίξουν ετήσιο κύκλο εργασιών κοντά στο 1 δισ. ευρώ τα επόμενα έτη.

Σημαντική συνιστώσα της αποτίμησης αποτελεί και το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει την Ολυμπία Οδό, τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου και το Flyover Θεσσαλονίκης, με το τελευταίο να αναμένεται να παραδοθεί το 2027. Η Πειραιώς εκτιμά συνολικά έσοδα 270 εκατ. ευρώ έως το 2032 από τις παραχωρήσεις, καθώς και σωρευτικές ταμειακές ροές ύψους 0,6 δισ. ευρώ έως το 2032, οι οποίες μπορούν να στηρίξουν νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες, κυρίως στον τομέα των νέων παραχωρήσεων.

Με βάση τη μέθοδο sum of the parts, η Πειραιώς αποτιμά την κατασκευαστική δραστηριότητα στα 470 εκατ. ευρώ και τις παραχωρήσεις μαζί με τις λοιπές δραστηριότητες στα 450 εκατ. ευρώ. Η συνολική επιχειρηματική αξία ανέρχεται έτσι σε περίπου 900 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού, η αξία για τους μετόχους υπολογίζεται στα 670 εκατ. ευρώ, επίπεδο που αντιστοιχεί σε upside περίπου 40% έναντι της τρέχουσας αποτίμησης της εταιρείας.

Συνολικά, οι δύο αναλύσεις συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η ΑΒΑΞ διαθέτει ισχυρή επιχειρησιακή βάση, σημαντική ορατότητα εσόδων, βελτιούμενο χρηματοοικονομικό προφίλ και προοπτικές δημιουργίας αξίας τόσο από την κατασκευαστική δραστηριότητα όσο και από το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων.