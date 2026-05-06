Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανακοίνωσή της, ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τις αλλαγές την προσέλευσή τους στο γήπεδο καθώς υπάρχει μπροστά η συναυλία του Σαββάτου.

Λόγω της συναυλίας των Metallica το Σάββατο η Πύλη Α’ θα παραμείνει κλειστή και η είσοδος των οχημάτων θα γίνεται αποκλειστικά από την Πύλη Δ’. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε ανακοίνωσή της αναφέρει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες επί των αλλαγών.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της: «Στηρίζουμε την ομάδα μόνο με τη φωνή μας. Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή. Δεν απαντάμε σε οποιουδήποτε είδους πρόκληση και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να χαλάσει τη μοναδική ατμόσφαιρα του Telekom Center Athens!

Απαγορεύονται απολύτως τα laser, τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα. Η παραβίαση επισύρει αυστηρές κυρώσεις και ποινές κεκλεισμένων των θυρών.

Οι κάτοχοι court-side εισιτηρίων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα.

Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό ή επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο με φαγητό, ποτό ή καφέ για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής.

Είσοδος στο γήπεδο

Οι θύρες θα ανοίξουν στις 18:00.

Συνιστάται έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι φίλαθλοι να απολαύσουν τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Οδηγίες για οχήματα

Η Πύλη Α’ θα παραμείνει κλειστή.

Η είσοδος των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεται αποκλειστικά από την Πύλη Δ’.

Η έξοδος των οχημάτων θα πραγματοποιείται από την Πύλη Δ’ και την Πύλη Β’, η οποία θα λειτουργεί με ειδική ρύθμιση ροής, ώστε να αποφεύγεται η κίνηση προς το αντίθετο ρεύμα και προς το Parking 0.

Διαθέσιμα parking: P4, P6 και P8 (στη συμβολή Σπύρου Λούη & Κύμης)..

Το Parking 5 θα είναι διαθέσιμο μόνο για κατόχους VIP εισιτηρίων διαρκείας και σουιτών.

Εισιτήρια

Όλα τα εισιτήρια (μεμονωμένα και διαρκείας) είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.

Η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet είναι υποχρεωτική για την είσοδο στο γήπεδο.

Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή μορφή (QR code) είτε εκτυπωμένο.

Παιδιά άνω των τριών (3) ετών εισέρχονται αποκλειστικά με ξεχωριστό εισιτήριο.

Δεδομένου ότι ο αγώνας είναι sold out, ξεκαθαρίζεται πως δεν διατίθενται πουθενά κι από κανέναν αρμόδιο της ομάδας, ούτε από κάποια τρίτη online πλατφόρμα ή φυσικό πρόσωπο εισιτήρια του αγώνα με την AS Monaco.

Θέσεις θεατών

Οι φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα αποκλειστικά από τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.

Απαγορευμένα αντικείμενα

Κράνη μοτοσικλέτας

Μπουκάλια (νερού ή άλλων υγρών)

Εύφλεκτα υλικά

Αιχμηρά αντικείμενα

Κάθε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικίνδυνα

Ο ισχύων νόμος προβλέπει βαριές και άμεσες ποινές για παραβάσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα.

Αποχώρηση

Κατά την αποχώρηση, παρακαλούμε να ακολουθούνται οι οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή και γρήγορη έξοδος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤOR καλεί τους φιλάθλους της να βρεθούν από νωρίς στο Telekom Center Athens, να ζήσουν μία ακόμα μοναδική εμπειρία και να στηρίξουν την ομάδα απέναντι στην Valencia Basket, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, σε μία ακόμη sold out αναμέτρηση στο σπίτι μας για την πρόκριση στο Final Four!»