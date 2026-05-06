Ένα εκ πρώτης άποψης παράλογο σενάριο διακινείται τις τελευταίες ημέρες στη Βουλή, αλλά από την άλλη πλευρά, με τις ανακατατάξεις που έχει ζήσει το Κοινοβούλιο υπό την παρούσα σύνθεσή του, που προέκυψε μετά τις εθνικές εκλογές του 2023, τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς. Αυτό το σενάριο, λοιπόν, θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία να αναλαμβάνει εκ νέου τον θώκο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που απώλεσε τον Νοέμβριο του 2024, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα δεύτερο κόμμα στην Ολομέλεια να καταστεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Αφορμή για το νέο αυτό σενάριο δίνει η επιθυμία του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει νέο πολιτικό φορέα. Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι στο νέο κόμμα δεν πρόκειται να συμμετέχει κανένας εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ (ή οποιασδήποτε άλλης Κοινοβουλευτικής Ομάδας). Άλλωστε και ο ίδιος παραιτήθηκε από βουλευτής τον περασμένο Οκτώβριο, λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, με επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Οπότε, από τη στιγμή που έχει διαμηνύσει μέσω συνεργατών του πως δεν πρόκειται να πάρει στο νέο κόμμα νυν βουλευτές, σημαίνει πως κάθε βουλευτής που θα ήθελε να συστρατευτεί μαζί του και να φιγουράρει ακολούθως στα ψηφοδέλτια του υπό δημιουργία πολιτικού φορέα, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του, όπως έκανε εκείνος. Κάθε παραίτηση, όμως, ανοίγει αυτομάτως τη διαδικασία αντικατάστασης αυτού που αποχωρεί από τα κοινοβουλευτικά έδρανα από τον πρώτο επιλαχόντα. Για παράδειγμα, όταν παραιτήθηκε ο κ. Τσίπρας από βουλευτής Α’ Πειραιώς, τη θέση του στο Κοινοβούλιο πήρε ο πρώτος επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη περιοχή, Θοδωρής Δρίτσας.

Πάνω σε αυτή τη βάση, λοιπόν, έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένα σύνθετο πολιτικό σενάριο που συνδέεται με τις πιθανές επιπτώσεις στην κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και συνολικά στη διάταξη των πολιτικών δυνάμεων στη Βουλή. Με βάση τις παρούσες συνθήκες, η Νέα Δημοκρατία διαθέτει 156 βουλευτές και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 32 βουλευτές, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία διαθέτει 25 έδρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αριθμεί 21 βουλευτές, η Νέα Αριστερά 12, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου 11, το Νίκη 8 και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου 6. Παράλληλα, καταγράφονται 27 ανεξάρτητοι βουλευτές.

Σε αυτό το ήδη κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο, το σενάριο που συζητείται αφορά κυρίως το τι θα μπορούσε να συμβεί εφόσον επτά πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, οι οποίοι εξελέγησαν στις εκλογές του 2023 με το εν λόγω κόμμα αλλά σήμερα δεν συμμετέχουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα (καθώς είτε έχουν ενταχθεί στη Νέα Αριστερά είτε παραμένουν ανεξάρτητοι), αποφάσιζαν να προχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα, παραιτούμενοι από τις έδρες τους.

Οι έδρες αυτές θα καλύπτονταν από τους επόμενους επιλαχόντες των ψηφοδελτίων. Εάν οι πρώτοι επιλαχόντες κάθε προσώπου που παραιτούνταν εισέρχονταν στη Βουλή και επέλεγαν να παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία (αφού με το συγκεκριμένο κόμμα κατήλθαν και έλαβαν τις ψήφους τους το 2023), τότε η Κοινοβουλευτική του Ομάδα μπορούσε να ενισχυθεί αριθμητικά και να φτάσει εκ νέου τους 32 βουλευτές.

Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς θα έφερνε τον ΣΥΡΙΖΑ σε απόλυτη αριθμητική ισοδυναμία με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Επειδή, όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει στις κάλπες του Ιουνίου 2023 μακράν περισσότερες ψήφους (930.013) έναντι του ΠΑΣΟΚ (617.487), θα ήταν αυτός και πάλι αξιωματική αντιπολίτευση.

Σε επίπεδο εντυπώσεων, προφανώς και θα ενισχυόταν η Κουμουνδούρου έναντι της Χαριλάου Τρικούπη, κάτι που μέχρι έναν βαθμό θα επηρέαζε και τις πολιτικές εξελίξεις από δω και πέρα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρόκειται για ένα σενάριο που παραμένει στο επίπεδο της πολιτικής φημολογίας και των συζητήσεων στο Περιστύλιο της Βουλής, χωρίς κάποια συγκεκριμένη θεσμική εξέλιξη που να το καθιστά δεδομένο.