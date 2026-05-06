Η ήττα του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στις κάλπες προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού γύρω από τις πιθανές ευκαιρίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ουγγαρίας, με ολοένα και περισσότερες εταιρείες να εκφράζουν αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα της οικονομίας. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η EverestQuant, ένα μικρό fund, το οποίο σχεδιάζει να επεκτείνει την παρουσία του στη Βουδαπέστη, ενισχύοντας το κλίμα προσδοκιών που έχει δημιουργηθεί μετά την πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Η EverestQuant αποκάλυψε σχέδια για την πρόσληψη έως και τεσσάρων νέων εργαζομένων στο γραφείο της στη Βουδαπέστη, όπου σήμερα απασχολεί 12 άτομα. Η κίνηση αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη ότι οι χρηματοοικονομικές εταιρείες ανταποκρίνονται θετικά στις δεσμεύσεις του νέου πρωθυπουργού, Πέτερ Μάγιαρ, να αποκαταστήσει τις σχέσεις της κυβέρνησης με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η πρόθεση του Μάγιαρ να απομακρυνθεί από τις πολιτικές του Όρμπαν έχει ήδη ενισχύσει τα ουγγρικά ομόλογα και το εθνικό νόμισμα της χώρας, ενώ η βελτίωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης αναμένεται να οδηγήσει σε ευρύτερα οικονομικά οφέλη στο μέλλον.

Το Bloomberg Intelligence χαρακτήρισε την πολιτική επανεκκίνηση ως ευκαιρία αναδιαμόρφωσης του τραπεζικού τομέα μέσω μεγαλύτερης κανονιστικής σαφήνειας και εισροής ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο ιδρυτής της EverestQuant, Μάρτον Πέτερ Πράις, δήλωσε ότι το νέο περιβάλλον είναι πολύ πιο θετικό και ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις γενικότερα, αλλά κυρίως για τη χρηματοπιστωτική βιομηχανία. Όπως τόνισε, οι επενδυτές χρειάζονται σταθερότητα και προβλεψιμότητα στη νομοθεσία και στη διαμόρφωση κανόνων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Ουγγαρία εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα θετική περίοδο για αυτά τα ζητήματα.

Παρότι η EverestQuant αποτελεί σχετικά νέο παίκτη στη σκηνή των quantitative funds στη Βουδαπέστη, η πόλη φιλοξενεί ήδη ερευνητικές και τεχνολογικές βάσεις μεγάλων ομίλων όπως οι WorldQuant, Morgan Stanley και BlackRock Inc. Η σχεδιαζόμενη επέκταση της εταιρείας αντανακλά τον ενθουσιασμό που επικρατεί στον κλάδο μετά τη νίκη του Μαγιάρ στις εκλογές της 12ης Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια των προεκλογικών του εκστρατειών, ο Βίκτορ Όρμπαν είχε συχνά στοχοποιήσει επενδυτές όπως ο Τζορτζ Σόρος, παρουσιάζοντάς τους ως βασικούς αντιπάλους του. Φέτος είχε βάλει στο στόχαστρο και την Erste Group Bank AG, καθώς και τη Shell Plc. Παράλληλα, η κυβέρνησή του επέβαλε πρόσθετους φόρους στον τραπεζικό τομέα και προχώρησε στην κρατικοποίηση ιδιωτικών συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά τις εκλογές, η μεγαλύτερη τράπεζα της Πολωνίας, PKO Bank Polski SA, ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο ανοίγματος υποκαταστήματος στην Ουγγαρία. Την ίδια στιγμή, ο Σάντορ Τσάνι, πρόεδρος της μεγαλύτερης ουγγρικής τράπεζας OTP Bank Nyrt., δήλωσε ενθαρρυμένος από τις προοπτικές που δημιουργεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Θετική στάση απέναντι στη νέα οικονομική κατεύθυνση του Μαγιάρ κράτησε και η Ένωση Τραπεζών της Ουγγαρίας.

Το κλίμα αισιοδοξίας αποτυπώθηκε στην ενίσχυση του φιορινιού και στη σημαντική πτώση του κόστους δανεισμού της χώρας. Οι μετοχές της OTP κατέγραψαν ιστορικό υψηλό μετά τις εκλογές, ενώ στελέχη των ουγγρικών διαχειριστών κεφαλαίων Accorde και Hold συμμετείχαν μαζί με τον Πράις σε εκδήλωση στη Βουδαπέστη την περασμένη εβδομάδα, εκφράζοντας θετικές εκτιμήσεις για τις προοπτικές της αγοράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Accorde, Ατίλα Γκιούρτσικ, δήλωσε στο συνέδριο G7 Paradigma ότι οι παρεμβάσεις της απερχόμενης κυβέρνησης στην οικονομία απέτυχαν να αποδώσουν αποτελέσματα και συνέβαλαν σημαντικά στην εκλογική ήττα του Όρμπαν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν μπορείς να διαχειρίζεσαι έτσι μια οικονομία», προσθέτοντας ότι «προφανώς δεν λειτούργησε».

Σύμφωνα με τον Πράις, για τους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στις αναδυόμενες αγορές, οι αποδόσεις των ουγγρικών ομολόγων ενδέχεται να συγκλίνουν με εκείνες της υψηλότερης αξιολόγησης Πολωνίας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι πλέον εμφανές πως ξεκινά μια ανοδική πορεία στις ουγγρικές αγορές, την ώρα που η νέα κυβέρνηση προετοιμάζεται να αναλάβει την εξουσία στις 9 Μαΐου.

Ωστόσο, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ουγγαρίας προειδοποίησε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις πολιτικές της νέας κυβέρνησης. Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιούνται υπό αυστηρές χρονικές πιέσεις, ενώ η ουγγρική οικονομία, που εξαρτάται από τις εισαγωγές πετρελαίου, παραμένει ευάλωτη σε ενδεχόμενες διακυμάνσεις των τιμών.

Η EverestQuant, με έδρα το Λονδίνο, ιδρύθηκε από τον Πράις μετά την ανάβασή του στο Έβερεστ, το υψηλότερο βουνό του κόσμου. Η εταιρεία διαχειρίζεται περίπου 130 εκατομμύρια δολάρια σε επενδυτικές στρατηγικές που καλύπτουν από τα εμπορεύματα και τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τις αμερικανικές μετοχές.

Πέρα από μικρότερες εταιρείες όπως η EverestQuant, η Βουδαπέστη φιλοξενεί και τη WorldQuant, η οποία διαθέτει ερευνητικά και τεχνολογικά γραφεία κοντά στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας. Η εταιρεία διαχειρίζεται κεφάλαια για τον επενδυτικό κολοσσό Millennium Management αλλά και για εξωτερικούς πελάτες. Παρουσία στην πόλη διαθέτει επίσης η Qube Research & Technologies, γνωστή ως QRT, ενώ η Morgan Stanley εγκαινίασε το κέντρο μαθηματικής μοντελοποίησής της στη Βουδαπέστη το 2006 και σήμερα απασχολεί εκεί περισσότερους από 2.300 εργαζόμενους.