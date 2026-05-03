Ο Βίκτορ Όρμπαν υπέστη μια μεγάλη εκλογική ήττα στις 12 Απριλίου και ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, υποσχέθηκε να επιδιώξει τη δικαιοσύνη για τα εγκλήματα που κατηγορείται ότι διέπραξε το δίκτυο των πολιτικών συμμάχων του προκατόχου του και των ολιγαρχών που τους υποστήριζαν.

Η διαφθορά είναι βαθιά ριζωμένη: ο Όρμπαν κυριάρχησε στην ουγγρική πολιτική για χρόνια χωρίς κανέναν σοβαρό αντίπαλο, και δεν υπήρξε ποτέ άλλη προσωπικότητα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας που να συγκέντρωσε τόση εξουσία σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Από τα μέσα ενημέρωσης έως το δικαστικό σύστημα και από τα πανεπιστήμια έως τις τοπικές κυβερνήσεις, η «αυτοκρατορία» του Όρμπαν διείσδυσε σε κάθε κρατικό θεσμό. Τίποτα δεν μπορούσε να γίνει στην Ουγγαρία χωρίς πολιτικές διασυνδέσεις, δήλωσε ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ουγγαρίας στην πολωνική εφημερίδα Gazeta Wyborcza τον Απρίλιο, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμος.

Το κεντροδεξιό κόμμα Tisza του Μάγιαρ κέρδισε 141 από τις 199 έδρες στο κοινοβούλιο στις εκλογές του Απριλίου, εξασφαλίζοντας μια μεγάλη πλειοψηφία για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την πιθανή αποδέσμευση δισεκατομμυρίων ευρώ σε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είχε παγώσει την κατανομή των κονδυλίων υπό τον Όρμπαν λόγω ανησυχιών για διαφθορά και οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας.

Ωστόσο, ο χρόνος είναι κρίσιμος: ο Μάγιαρ προειδοποίησε ότι οι ολιγάρχες που είναι σύμμαχοι του Όρμπαν έχουν αρχίσει να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ουρουγουάη και «άλλες μακρινές χώρες».

Η εμπειρία της Πολωνίας θα μπορούσε να προσφέρει κάποια εικόνα για τις επιλογές που έχει η Ουγγαρία. Όταν ένας φιλελεύθερος συνασπισμός της αντιπολίτευσης με ηγέτη τον Ντόναλντ Τουσκ αναδείχθηκε νικητής στις κοινοβουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023, ο Τουσκ δεσμεύτηκε, ως πρωθυπουργός, να προχωρήσει σε μεταρρύθμιση των θεσμών της Πολωνίας μετά από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης από το δεξιό κόμμα «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS). Αμέσως απέλυσε υψηλόβαθμα στελέχη και παρέκαμψε ορισμένα από τα νομικά εμπόδια που είχε αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Το FRANCE 24 μίλησε με τον Μπάλιντ Μάγιαρ, κοινωνιολόγο, πρώην υπουργό Παιδείας της Ουγγαρίας και συγγραφέα του βιβλίου «Το ουγγρικό χταπόδι: Το μετα-κομμουνιστικό κράτος της μαφίας», ο οποίος υποστηρίζει ότι η Ουγγαρία δεν ξεκινά απλώς μια αλλαγή κυβέρνησης, αλλά μια πλήρη αλλαγή καθεστώτος. Όπως λέει, «ο Πέτερ Μάγιαρ κέρδισε το 53% των ψήφων στις εκλογές της 12ης Απριλίου, γεγονός που του εξασφαλίζει πλειοψηφία άνω των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο. Αυτό σήμαινε ότι οι προσπάθειες του Όρμπαν να καταστήσει τον εκλογικό νόμο ακόμη πιο άνισο απέτυχαν. Μια τέτοια συνταγματική πλειοψηφία αρκεί για την τροποποίηση οποιουδήποτε νόμου.

Μεταξύ των προεκλογικών υποσχέσεων του Μάγιαρ ήταν η καθιέρωση ενός αναλογικού εκλογικού συστήματος. Ο νέος πρωθυπουργός υποσχέθηκε επίσης να περιορίσει τη μέγιστη θητεία των μελλοντικών πρωθυπουργών σε δύο θητείες – συνολικά οκτώ χρόνια.

Αυτό που συνέβη δεν ήταν αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή καθεστώτος».

Πέτερ Μάγιαρ

«Η νίκη του Μάγιαρ αντιπροσωπεύει την τρίτη αλλαγή καθεστώτος στην πρόσφατη ιστορία της Ουγγαρίας, από μια αυτοκρατορία – ελπίζουμε – πίσω σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Ο νέος πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί να διεξαγάγει δημοψήφισμα για την αποδοχή ενός νέου συντάγματος».

«Πόσο δύσκολο θα είναι να ασκηθεί δίωξη σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους όπως ο Πέτερ Σιγιάρτο, υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες διέρρευσε στη Ρωσία πληροφορίες σχετικά με τις συζητήσεις της συνόδου κορυφής της ΕΕ;», είναι η ερώτηση που δέχεται από το France 24.

Η απάντησή του είναι η εξής: «Με στόχο να γυρίσει σελίδα στη θητεία του Όρμπαν, ο Μάγιαρ έχει δεσμευτεί να ασκήσει δίωξη σε αξιωματούχους και ηγέτες επιχειρήσεων που κατηγορούνται για διαφθορά: κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα με την ονομασία “Ο δρόμος προς τη φυλακή”. Δεν επρόκειτο για μια συνηθισμένη περίπτωση διαφθοράς. Αν κοιτάξουμε τη διεθνή σκηνή, βλέπουμε κατηγορίες εναντίον του πρώην υφυπουργού Δικαιοσύνης της Πολωνίας στην κυβέρνηση του Νόμου και της Δικαιοσύνης, Μάρσιν Ρομανόφσκι, ή εναντίον Ρουμάνων πολιτικών. Αυτές είναι ήσσονος σημασίας υποθέσεις σε σύγκριση με την κλίμακα της ληστείας του κράτους που διέπραξαν οι πολιτικοί και οι ολιγάρχες της φατρίας Όρμπαν.

Η κυβέρνηση του Fidesz λειτουργούσε σαν μαφιόζικο κράτος. Όλα τα ενεργά μέλη της κοινωνίας ήταν υποταγμένα σε αυτήν: ήταν μια πολιτική επιχείρηση που είχε καταλάβει το κράτος, την οικονομία και τους ολιγάρχες. Το μαφιόζικο κράτος είχε δύο κίνητρα: τη μονοπώληση της πολιτικής εξουσίας και τη συσσώρευση προσωπικού και οικογενειακού πλούτου. Με τη δυνατότητα να διορίζει μονομερώς τους επικεφαλής των ελεγκτικών οργανισμών και τους προέδρους της Δημοκρατίας, της κεντρικής τράπεζας, του συνταγματικού δικαστηρίου, της εισαγγελίας και του ελεγκτικού γραφείου, ο Όρμπαν μπορούσε να ασκεί άμεση πίεση και εκβιασμό σε ολόκληρη την κοινωνία. Καθώς όλα αυτά τα πρόσωπα ήταν υποταγμένα στον Όρμπαν, μπορούσε να κυβερνά το κράτος ως εγκληματική οργάνωση. Οι περισσότεροι από αυτούς τους παράγοντες και οι ολιγάρχες που συνδέονται με τον Όρμπαν διέπραξαν εγκλήματα, σύμφωνα με τον ισχύοντα ουγγρικό νομικό κώδικα.

Ο Μάγιαρ κάλεσε όλους τους ηγέτες των προαναφερθέντων θεσμών να παραιτηθούν. Εάν δεν συμμορφωθούν, θα χρησιμοποιήσει νομικά μέσα για να τους απομακρύνει από τις θέσεις τους.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες, παρόλο που η κυβέρνηση του Μάγιαρ δεν έχει αναλάβει ακόμη καθήκοντα. Δεν πιστεύω ότι θα διωχθούν οι απλοί πιστοί. Αυτό που θα δούμε είναι η πλήρης κατάρρευση της μαφιόζικης κρατικής οργάνωσης υπό την ηγεσία του Όρμπαν. […]

Θα ακολουθήσουν εκτεταμένες νομικές διαδικασίες, αν και έχω κάποιες αμφιβολίες ως προς το αν θα ανακτηθούν τα κλεμμένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία. (Σύμφωνα με την Financial Times, οι εύποροι Ούγγροι εγκαταλείπουν τη χώρα και μεταφέρουν τα χρηματοοικονομικά τους περιουσιακά στοιχεία.)».

Βίκτορ Όρμπαν

Πόσο μεγάλη απειλή αποτελούν, όμως, ο Όρμπαν και το Fidesz για την επόμενη κυβέρνηση; Σύμφωνα με τον Μπάλιντ Μάγιαρ, «η ήττα του Όρμπαν στις τελευταίες εκλογές αντιπροσωπεύει όχι μόνο πολιτική, αλλά και πλήρη ηθική κατάρρευση. Υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός κράτους-μαφίας και μιας «κλασικής» μαφίας. Οι θέσεις μέσα σε μια κλασική μαφία είναι άτυπες: μπορούν να δωροδοκήσουν δημόσιους υπαλλήλους αν χρειαστεί, αλλά λειτουργούν κυρίως εκτός των κυβερνητικών φορέων.

Στην περίπτωση του μαφιόζικου κράτους, οι θέσεις βρίσκονται εντός του κρατικού μηχανισμού. Αφού κερδίσει συνταγματική πλειοψηφία, το κεντροδεξιό κόμμα Tisza του Μάγιαρ μπορεί να ανακτήσει αυτές τις πολιτικές και διοικητικές θέσεις. Η πολιτικοοικονομική κλίκα του Όρμπαν, επομένως, αντιμετωπίζει μια αναπόφευκτη κατάρρευση.

Μια εθνική δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα ρώτησε τους Ούγγρους ποιος ήταν ο κύριος λόγος για την ήττα του Όρμπαν. Περίπου το 49% απάντησε ότι ήταν η διαφθορά, περίπου το 18% απάντησε ότι ήταν η κακή οικονομική κατάσταση, ενώ περίπου το 10% απέδωσε την ήττα στα ψέματα της κυβέρνησης. Αυτό αντικατοπτρίζει τη διττή φύση της ευρείας λαϊκής δυσαρέσκειας: συγκεκριμένα, τον πλήρη αμοραλισμό και την ανικανότητα του καθεστώτος του Όρμπαν».