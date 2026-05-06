Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play off της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (6/5).

Οι «πράσινοι» έχουν κάνει τεράστιο βήμα για την πρόκριση στο Final Four έχοντας κάνει δύο νίκες στην Ισπανία και τώρα θα επιδιώξουν να κάνουν το 3-0 στο Telecom Center Athens, με το τζάμπολ να γίνεται στις 21:15, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

14:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Ομόνοια Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ GBL

20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague Playoffs

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 1 HD Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League