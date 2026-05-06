Ένα ακόμη συμβάν που δείχνει πως το κλίμα στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης είναι χειρότερο από ποτέ είδε το φως της δημοσιότητας.

Όπως αποκάλυψε η Onda Cero ο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον Καρέρας. Το περιστατικό αυτό έγινε μεταξύ των αγώνων με την Αλαβές και τη Μπέτις και είναι κάτι που επιβεβαιώνει τα όσα γράφονται για το κλίμα στη Ρεάλ. Περιγραφές που δείχνουν ένα… χάος στα αποδυτήρια των Ισπανών.

Από την πλευρά του ο Athletic επιβεβαίωσε ότι υπήρξε περιστατικό με τον Ρούντιγκερ και έναν παίκτη της πρώτης ομάδας, χωρίς όμως να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Εκτός από το ρεπορτάζ για το χαστούκι του Ρούντιγκερ προς τον Καρέρας σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην Ισπανία αρκετοί παίκτες τα έχουν βάλει με τον Αρμπελόα.