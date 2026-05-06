Μία από τις μεγαλύτερες και πιο καλά δομημένες εγκληματικές ομάδες «ηλεκτρολόγων» εξάρθρωσε το «ελληνικό FBI», προχωρώντας σε 7 συλλήψεις και αναζητώντας ακόμη 4 άτομα. Ενδεικτικό της οργάνωσης της εγκληματικής ομάδας είναι πως εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερες από 1.000 κάρτες SIM δηλωμένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, τα επονομαζόμενα «πακιστανικά».

Οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων, με το γνωστό πρόσχημα της «διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος» και του «κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς». Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα κέρδη της εγκληματικής ομάδας ξεπερνούν τα 3 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως να έχουν βρεθεί τα περισσότερα χρήματα, με τις έρευνες να εστιάζουν στη Δυτική Αττική.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας ήταν σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, με επιχειρησιακές ομάδες που δρούσαν τόσο τηλεφωνικά όσο και επί τόπου.