Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της, μιλώντας για τη ζωή της, την οικογένειά της, τη μητρότητα και την πολιτική.

Η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» ανέφερε -μεταξύ άλλων- ότι «όταν έχεις παιδιά είναι ο κόσμος σου όλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται, αλλά τα δύο σου παιδιά είναι το άπαν σου. (…) Είναι η απόλυτη προτεραιότητά σου».

«Έλειπα πολύ. Προσπαθούσα πάντοτε να βρω μία δικαιολογία, όπως όλες οι εργαζόμενες μανάδες, ότι είναι ποιοτικός ο χρόνος που περνάω μαζί τους και όχι ποσοτικός. Όλες αυτές οι εργαζόμενες μαμάδες με τις γνωστές τύψεις. Τελικώς, εμείς οι γυναίκες μπορούμε να κάνουμε πράγματα, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να είμαστε και μανάδες, μπορούμε να είμαστε και σύντροφοι, μπορούμε να είμαστε και γυναίκες καριέρας. Τα καταφέρνουμε».

Η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε επίσης ότι «η μητρότητα είναι ευλογία. Το να είσαι μητέρα είναι ίσως η μεγαλύτερη ευλογία την οποία μπορεί να έχεις. Εγώ, αν έχω μετανιώσει κάτι στη ζωή μου, είναι ότι δεν έκανα άλλα δύο παιδιά. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα, αλλά όταν ο άνθρωπος προγραμματίζει, ο Θεός γελάει».

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε, είναι γιαγιά με 13 εγγόνια: «Τα κακομαθαίνω τρομερά. Δηλαδή σε σχέση με τα δικά μου παιδιά, τα κακομαθαίνω. Στα δικά μου παιδιά ήμουν αυστηρή. (…) Αν σήμερα, ως γιαγιά, μπορώ να δώσω μία συμβουλή, είναι αυτή η συμβουλή της μάνας μου: μην ντραπείτε να αγαπήσετε τα παιδιά σας πολύ, μην ντρέπεστε να το δείχνετε, μην ντρέπεστε να το εκφράσετε και δεν παθαίνει κανένας τίποτα».

Αναφερόμενη στον έρωτα, σχολίασε: «Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός σε αυτήν τη ζωή για να ερωτευτείς τρελά δύο φορές. Εγώ ερωτεύτηκα τρελά τον Μπακογιάννη, δεν υπάρχει αμφιβολία, και ερωτεύτηκα τρελά και τον Ισίδωρο, το οποίο σημαίνει ότι ήμουν πολύ τυχερή. Είναι ωραίο πράγμα ο σύντροφος, μεγάλη υπόθεση. Ο άνθρωπός σου δηλαδή».

Αλλάζοντας θέμα και μιλώντας για την πολιτική, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι «όταν είσαι γυναίκα στην πολιτική, μην νομίζεις… Σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Εγώ ήμουν μικρή και σε κακή κατάσταση όταν ξεκίνησα και μπήκα στην πολιτική μετά την δολοφονία του Παύλου».

«Η τοξικότητα πλέον ορισμένων ανθρώπων με ενοχλεί τόσο πολύ που προτιμώ να τους βγάλω από τη ζωή μου. (…) Θα πω ό,τι είπα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Της είπα ότι ένα από τα προνόμια τα οποία αποκτά κανείς με την εμπειρία, είναι να επιλέγει τους συνομιλητές του. “Δεν είσαι μια συνομιλήτρια για μένα”. Τελείωσε. Ποτέ. Με βρίζει, με κάνει, με ράνει. Δεν απαντώ ποτέ. Αυτό είναι απόφαση», ανέφερε.

«Προτιμώ να χαμογελάω. Σιχαίνομαι ανθρώπους με μούτρα. Δεν έχω τίποτα χειρότερο», είπε η ίδια.

«Εγώ θα πω την γνώμη μου, τη λέω την γνώμη μου πάντα. Αυτό το έχω κατακτήσει πολιτικά. Και το σέβεται και ο Τύπος πια. Ξέρει πολύ καλά ότι εγώ θα πω αυτό που θέλω να πω και αυτό που πιστεύω. Και δεν βάζω πια φίλτρα. Τα λέω όπως τα σκέφτομαι. Λέω πάντα την αλήθεια όπως εγώ την βλέπω».

Σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, σημείωσε: «Είμαστε σε μία περιοχή αλλά σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχουμε δύο πολέμους, έναν από κάτω μας και έναν από πάνω μας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει αποτελέσματα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτήν την στιγμή έχουμε τη μεγαλύτερη κρίση πετρελαίου που τουλάχιστον εγώ έχω ζήσει. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αυτό το οποίο ζούμε είναι ένας εφιάλτης. Για μας που κάνουμε αυτήν τη δουλειά και που ξέρουμε εξωτερική πολιτική, έχουν έρθει πάνω κάτω. Δεν ξέρεις πια τι σου ξημερώνει. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση, η Ελλάδα είναι μία νησίδα σιγουριάς και ασφάλειας».

Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για την πολύ καλή σχέση που έχει με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. «Η σχέση η οικογενιακή είναι πάρα πολύ γερή και πάρα πολύ καλή. Είναι λογικό αυτό, μας μεγάλωσαν δύο άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρα πολλή αγάπη να δώσουν. Η μαμά μου κυρίως, αλλά και ο πατέρας μου μας έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη σιγουριά μέσα στην αγάπη τους, αυτό ήταν για εμάς το παν. (…) Είναι ο μικρός μου αδελφός».

Τέλος, αναφέρθηκε στη Eurovision και το «FERTO» του Akyla: «Δεν ξέρω αν θα πάρουμε την πρωτιά, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι έχω ενθουσιαστεί με αυτό το παιδί. Ενθουσιάστηκα με τον τρόπο που φέρθηκε στη μάνα του, ενθουσιάστηκα με τη χαρά του, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσε με τον κόσμο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Του εύχομαι δηλαδή, το εύχομαι για τη δική του χαρά πρωτίστως και μετά για τη δική μας».