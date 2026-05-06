Ο Νεϊμάρ ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη συμπεριφορά του απέναντι στον γιο του Ρομπίνιο και μάλιστα πανηγύρισαν μαζί το γκολ που πέτυχε.

Ο Βραζιλιάνος σταρ σε δηλώσεις του μετά την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Ντεπορτίβο Ρεκολέτα για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Sudamericana μίλησε για όλα όσαν έγιναν με τον γιο του Ρομπίνιο. Τόνισε ότι έχει λυθεί ήδη σε προσωπικό επίπεδο η όποια παρεξήγηση με τον γιο του άλλοτε παίκτη της Μίλαν και εξέφρασε τη λύπη του για τις επιπτώσεις που είχε το μεταξύ τους επεισόδιο.

«Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Πρώτα απ ‘όλα, αυτό έπρεπε να λυθεί μεταξύ μας όλο αυτό. Ήταν μια παρεξήγηση που είχαμε στην προπόνηση. Ήταν μια αντίδραση που είχα και κατέληξα να το παρακάνω. Αλλά αμέσως μετά ζήτησα συγγνώμη και μιλήσαμε στα αποδυτήρια, τόσο ο Ρομπίνιο Τζούνιορ όσο και εγώ, και καταλαβαίναμε ο ένας τον άλλον», είπε αρχικά.

«Είναι ένα παιδί που μου αρέσει πολύ: έχω μια πολύ ιδιαίτερη αγάπη γι’ αυτόν από την αρχή. Αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Τσακώνεσαι με τον αδερφό σου και με τον φίλο σου.

Έχω μαλώσει με αρκετούς φίλους μου στο ποδόσφαιρο, έχω τσακωθεί με όλους, και ούτω καθεξής. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ, δεν έπρεπε να είναι όπως ήταν: μετά πήγαν σε ανθρώπους που δεν ζουν την καθημερινή ζωή του ποδοσφαίρου και όλο αυτό καταλήγει να πυροδοτεί τα πράγματα με πολύ άσχημο τρόπο», συνέχισε ο ίδιος στις τοποθετήσεις του.

Ο Νεϊμάρ που απολογήθηκε αλλά και πανηγύρισε μαζί με τον Ρομπίνιο Τζούνιορ τα έβαλε με τον τρόπο του και με τον Τύπο: «Αν θέλουν μια συγγνώμη από τον Τύπο, ιδού. Είχα ήδη ζητήσει συγγνώμη από εκείνον και από την οικογένειά του. Υπερέβαλλα στην αντίδρασή μου, ναι.

Θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η κατάσταση, αλλά τελικά έχασα την ψυχραιμία μου. Όλοι κάνουν λάθη. Ήταν και δικό μου λάθος, ήταν και δικό του λάθος, αλλά εγώ έκανα το μεγαλύτερο.

Αλλά είχα ήδη ζητήσει συγγνώμη: νόμιζα ότι είχε λυθεί μεταξύ μας. Βρεθήκαμε ξανά τη Δευτέρα και ζήτησα συγγνώμη μπροστά σε όλη την ομάδα: μίλησα με όλους, ζήτησε κι αυτός συγγνώμη και νομίζαμε ότι είχε λυθεί, αλλά μερικές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να εμπλακούν και προσπαθούν να μάθουν περισσότερα από ό,τι συμβαίνει καθημερινά και καταλήγουν να βλέπουν αυτά τα πράγματα με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα».

Κλείνοντας σε σχέση με τον ίδιο είπε: «Προφανώς (κέρδισε περισσότερη προσοχή και δημοσιότητα επειδή αφορούσε το όνομα μου) και ακόμη περισσότερο εδώ στη Βραζιλία, όπου όλοι λέτε το όνομά μου κάθε μέρα (γέλια). Κάθε μικρός καβγάς και κάθε διαφωνία στα αποδυτήρια θα βγουν προς τα έξω. Όποιος παίζει ποδόσφαιρο το ξέρει, ξέρει ότι αυτό συμβαίνει: καβγάδες, καβγάδες με γροθιές, χαστούκια, τα πάντα.

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είναι μέρος του. Έχω τσακωθεί αρκετές φορές στα αποδυτήρια και όλα μένουν εκεί. Είναι μέρος του ποδοσφαίρου αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αλλά όταν συμβαίνει θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».