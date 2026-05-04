Νέοι… μπελάδες για τον Νεϊμάρ που στην διάρκεια της κυριακάτικης (03/05) προπόνησης της Σάντος τσακώθηκε και χτύπησε τον 18χρονο γιο του Ρομπίνιο, ο οποίος τυγχάνει να είναι και βαφτισιμιός του.

Ο Νεϊμάρ – όπως φαίνεται – ξέφυγε ξανά. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της βραζιλιάνικης «Globo» υπήρξε αντιπαράθεση με τον γιο του Ρομπίνιο στην προπόνηση της Σάντος.

Όταν ο νεαρός εξτρέμ ντρίμπλαρε με επιτυχία τον Νεϊμάρ ο πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα εξέλαβε την κίνηση αυτή ως ένδειξη ασέβειας και απογοητευμένος «προειδοποίησε» τον νεαρό να «παίξει πιο ήρεμα». Στην συνέχεια υπήρξε ένταση στο φουλ ανάμεσά τους αλλά και σωματική αντιπαράθεση που περιλάμβανε και σπρώξιμο.

Όπως προκύπτει από τη Βραζιλία ο Νεϊμάρ χτύπησε τον νεότερο παίκτη και μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το αν τον τραυμάτισε ή όχι. Ως συνέχεια αυτού του συμβάντος η οικογένεια του Ρομπίνιο έκανε επίσημη καταγγελία στη διοίκηση του συλλόγου.