Σοκαριστικές λεπτομέρειες αποκαλύφθηκαν στο Πρέστον Κράουν Κορτ κατά τη διάρκεια της δίκης για τον θάνατο του 13 μηνών Πρέστον Ντέιβι, με τον 36χρονο δάσκαλο Τζέιμι Βάρλεϊ να κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά και δολοφόνησε το παιδί που βρισκόταν στη διαδικασία να υιοθετήσει μαζί με τον σύντροφό του, Τζον ΜακΓκόουαν-Φαζακερλέι.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, βίντεο, το οποίο η Sun αποφάσισε να μην δημοσιεύσει, δείχνει τους δύο άνδρες να μεταφέρουν εσπευσμένα τον μικρό Πρέστον στα επείγοντα περιστατικά. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Βάρλεϊ επιτέθηκε σεξουαλικά στο βρέφος και στη συνέχεια το φίμωσε, με αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Ο διασώστης Σάιμον Κραμπ κατέθεσε στους ενόρκους ότι βρισκόταν στον χώρο των ασθενοφόρων όταν είδε τον Βάρλεϊ να τρέχει κρατώντας ένα «χαλαρό» βρέφος στην αγκαλιά του. Όπως ανέφερε, πήρε αμέσως το παιδί και ξεκίνησε να του κάνει τεχνητή αναπνοή, ενώ κλήθηκε άμεσα ομάδα ανάνηψης. Ο ίδιος περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως «υστερικό» και είπε ότι ο Βάρλεϊ τού εξήγησε πως είχε αφήσει το παιδί στην μπανιέρα ενώ έκανε ντους και όταν επέστρεψε, τρία με τέσσερα λεπτά αργότερα, το βρήκε αναίσθητο.

Κατά την κατάθεσή του, ο διασώστης ανέφερε ότι ο Βάρλεϊ φώναζε επανειλημμένα: «Μην τον αφήσετε να πεθάνει! Σας παρακαλώ, μην τον αφήσετε να πεθάνει». Ωστόσο, η ανώτερη αναισθησιολόγος δρ Γουέντι Όμπρεϊ κατέθεσε ότι δεν βρέθηκε νερό στους πνεύμονες του παιδιού, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, δεν επιβεβαίωνε τον ισχυρισμό περί ατυχήματος στην μπανιέρα.

Η γιατρός περιέγραψε επίσης τη συμπεριφορά των δύο ανδρών στο νοσοκομείο, λέγοντας ότι «ο ένας πατέρας ήταν αρκετά ήρεμος», ενώ «ο άλλος ήταν πολύ δραματικός, περισσότερο απ’ όσο έχω δει ποτέ σε γονείς. Ήταν χαοτικός, δεν μπορούσε να σταθεί ακίνητος ώστε να τον στηρίξουν και δεν άκουγε όσα του έλεγαν». Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Βάρλεϊ αρχικά φώναζε «μην τον αφήσετε να πεθάνει» και στη συνέχεια είπε: «Τον σκότωσα».

Οι γιατροί προσπαθούσαν επί σχεδόν μία ώρα να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή στις 27 Ιουλίου 2023, μέχρι που αποφασίστηκε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω προσπάθεια δεν θα είχε αποτέλεσμα. Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι ο Βάρλεϊ προσπάθησε αργότερα να κάνει θωρακικές συμπιέσεις και τεχνητή αναπνοή στον μικρό Πρέστον, παρότι ο αναπνευστικός σωλήνας παρέμενε ακόμη τοποθετημένος.

Η δρ Όμπρεϊ κατέθεσε ότι χρειάστηκε να τον σταματήσει αυστηρά, δηλώνοντας: «Έπρεπε να είμαι πραγματικά αυστηρή και να του πω να σταματήσει εξαιτίας όσων συνέχιζε να προσπαθεί να κάνει στον Πρέστον».

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ακόμη ότι ο μικρός Πρέστον μετακόμισε στο σπίτι του ζευγαριού στο Μπλάκπουλ τον Απρίλιο του 2023, έπειτα από διαδικασία αξιολόγησης και εξοικείωσης στο πλαίσιο της υιοθεσίας. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Βάρλεϊ, ο οποίος είχε πάρει άδεια ενός έτους από τη θέση του ως υπεύθυνος τάξης σε λύκειο για να προχωρήσει στην υιοθεσία παιδιού, φέρεται να παραδέχθηκε ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες λόγω έλλειψης ύπνου, καθώς το βρέφος ξυπνούσε συνεχώς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στις 6 Απριλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους ενόρκους, ο κατηγορούμενος έστειλε μήνυμα στην αδελφή του, η οποία εργάζεται ως σύμβουλος ύπνου βρεφών, γράφοντας: «Σήμερα είναι τελειωμένος. Δεν κοιμήθηκε χθες μετά τις 11:30. Ξυπνούσε κάθε μιάμιση ώρα».

Οι ένορκοι άκουσαν επίσης ότι όσο το παιδί βρισκόταν υπό τη φροντίδα των κατηγορουμένων είχε μεταφερθεί τρεις φορές στο νοσοκομείο, με μία από τις περιπτώσεις να αφορά κάταγμα στον αριστερό αγκώνα. Σύμφωνα με την εισαγγελία, το παιδί δεχόταν συστηματική κακομεταχείριση, σεξουαλική κακοποίηση και σωματική βία, ενώ είχαν ληφθεί και άσεμνες φωτογραφίες του.

Τέσσερις μήνες μετά την τοποθέτησή του στο σπίτι του ζευγαριού, το βρέφος πέθανε έπειτα από καρδιακή ανακοπή. Η νεκροψία αποκάλυψε πολλαπλά εσωτερικά και εξωτερικά τραύματα μη τυχαίας προέλευσης, ενώ ως αιτία θανάτου καταγράφηκε η οξεία απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού. Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι αυτή προκλήθηκε είτε από φίμωση με χέρι ή ύφασμα είτε από εισαγωγή αντικειμένου στο στόμα του παιδιού.

Ο Τζέιμι Βάρλεϊ αρνείται τις κατηγορίες για δολοφονία, ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σεξουαλική επίθεση σε παιδί κάτω των 13 ετών, δύο κατηγορίες για διείσδυση, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πέντε κατηγορίες παιδικής κακοποίησης, καθώς και επιπλέον κατηγορίες για δημιουργία, λήψη και διανομή άσεμνων εικόνων.