Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αίγινας η είδηση του θανάτου ενός μωρού μόλις 20 μηνών, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του παιδιού εκτός νησιού λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 20:00 πραγματοποιήθηκε επείγουσα μεταφορά του βρέφους με το πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος. Το παιδί, ηλικίας ενάμιση έτους, έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Aegina Portal όλα τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση θα διαβιβαστούν στη 2η ΔΥΠΕ, η οποία στη συνέχεια θα προχωρήσει στην έκδοση επίσημου Δελτίου Τύπου.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας.