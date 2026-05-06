Μπορείτε να κάνετε εικόνα ένα μέρος, όπου οι χιονισμένες κορυφές των Άνδεων «σβήνουν» μέσα στην καταπράσινη απεραντοσύνη του Αμαζονίου; Αυτό το μέρος είναι υπαρκτό και οι εικόνες που αντικρίζουν όσοι το επισκέπτονται είναι μοναδικές.

Ο λόγος για το Εθνικό Πάρκο Madidi, το οποίο βρίσκεται στη βορειοδυτική Βολιβία, στις ανατολικές πλαγιές των Άνδεων, εκεί που τα βουνά συναντούν τη λεκάνη του Αμαζονίου. Το εν λόγω πάρκο είναι διάσημο για τη βιοποικιλότητά του, καθώς φιλοξενεί πάνω από 1.000 είδη πουλιών, 300 είδη θηλαστικών (συμπεριλαμβανομένων ιαγουάρων και σπάνιων πιθήκων) και χιλιάδες είδη φυτών.

Και μπορεί με μια πρώτη ματιά το μέρος αυτό να μοιάζει ειδυλλιακό, όμως στην πραγματικότητα κρύβει κινδύνους. Γιατί; Γιατί εδώ έχει βρει πρόσφορο έδαφος η πιο δηλητηριώδης και επικίνδυνη βλάστηση στον κόσμο: κάθε επαφή με κάποιο από τα φυτά που αναπτύσσονται στο πάρκο μπορεί να προκαλέσει έντονο κνησμό, εξάνθημα και ζάλη. Κάθε γρατζουνιά ή ακόμα και μια μικρή πληγή μπορεί να μολυνθεί με τροπικά παράσιτα.

Γι’ αυτό και η επίσκεψη σε αυτό επιτρέπεται μόνο με εξουσιοδοτημένο ξεναγό. Στο Πάρκο Madidi ζουν πάνω από 30 κοινότητες ιθαγενών, ενώ η καλύτερη περίοδος για να το επισκεφτεί κανείς και να το ανακαλύψει μέσα από διάφορες πεζοπορίες είναι η ξηρή περίοδος (Μάιος – Οκτώβριος).

