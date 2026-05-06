Η Μις Ισραήλ, Μέλανι Σιράζ, ισχυρίζεται ότι είχε μια άβολη συνάντηση με τη σύζυγο του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, σε ένα καφέ στο Williamsburg, καθώς όλα πήγαν στραβά όταν έμαθε ότι είναι Ισραηλινή.

Η 27χρονη Μις Ισραήλ δήλωσε ότι βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για εκδήλωση στο ισραηλινό προξενείο και το πρωί της Κυριακής συνάντησε τυχαία τη Ράμα Ντουουάτζι σε καφετέρια στο Μπρούκλιν. «Κάθισε ακριβώς δίπλα μου. Ποιες ήταν οι πιθανότητες;», ανέφερε η Σιράζ, η οποία έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Berkeley, και είχε εργαστεί στον τεχνολογικό κλάδο της Silicon Valley πριν επιστρέψει στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την ίδια, η σύντομη αλληλεπίδραση ξεκίνησε φιλικά. Η Σιράζ τράβηξε ένα σύντομο selfie βίντεο με την Ντουουάτζι, το οποίο μάλιστα δημοσίευσε. Στο βίντεο, χωρίς ήχο, η σύζυγος του δημάρχου φαίνεται αρχικά να χαμογελά στην κάμερα, αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα μοιάζει να προσπαθεί να βγει από το πλάνο λέγοντας κάτι.

Η Σιράζ υποστήριξε ότι η στάση της Ράμα άλλαξε αμέσως μόλις της αποκάλυψε ποια είναι. «Της είπα ότι είμαι η Μις Ισραήλ και μετά δεν ήθελε πλέον να συζητήσει μαζί μου. Σοκαριστικό», είπε χαρακτηριστικά. Όπως περιέγραψε, λίγο πριν ξεκινήσει το βίντεο της είχε ζητήσει να βγάλουν φωτογραφία μαζί και είχε συστηθεί. «Μόλις το έκανα, είπε “συγγνώμη”, ρώτησε αν ήταν βίντεο και είπε ότι δεν ήθελε πλέον», ανέφερε.

Η ίδια είπε ακόμη ότι εξέφρασε στη Ράμα τη διαφωνία της με αναρτήσεις που είχε κάνει στο παρελθόν σχετικά με το Ισραήλ, τονίζοντας ότι θεωρεί σημαντικό να υπάρχει διάλογος «χωρίς να απανθρωποποιείται η άλλη πλευρά». «Με απέφυγε ευγενικά και αρνήθηκε να συνεχίσει τη συζήτηση», είπε η Σιράζ, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η σύζυγος του δημάρχου έχει μιλήσει δημόσια για τις απόψεις της, αλλά δεν θέλησε να συζητήσει μαζί της πρόσωπο με πρόσωπο.

Η Ντουουάτζι είχε δεχτεί έντονη κριτική το προηγούμενο διάστημα για παλαιότερες αναρτήσεις στα social media. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε βρεθεί στο επίκεντρο επειδή φέρεται να είχε κάνει like σε αναρτήσεις που εξυμνούσαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, ενώ είχε επίσης αναρτήσει παλαιότερα σχόλιο ότι το Τελ Αβίβ «δεν θα έπρεπε να υπάρχει εξαρχής».

Επιπλέον, το 2017 είχε δημοσιεύσει φωτογραφία της Παλαιστίνιας αεροπειρατή, Leila Khaled, συνοδευόμενη από τη φράση: «Αν αυτό βοηθά τον σκοπό μου, θα δεχτώ ευχαρίστως τον θάνατο». Η ίδια είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη τον περασμένο μήνα για την αναστάτωση που προκάλεσαν οι παλιές της διαδικτυακές δραστηριότητες, λέγοντας ότι κατανοεί «τον πόνο που προκάλεσε» και ότι λυπάται πραγματικά.

Ο δήμαρχος, Ζόραν Μαμντάνι, έχει δηλώσει ότι η σύζυγός του είναι «ιδιωτικό πρόσωπο» και δεν έχει επίσημο ρόλο ούτε στην καμπάνια του ούτε στο δημαρχείο. Η Ντουουάτζι έγινε η νεότερη πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης, όταν ο Μαμντάνι ανέλαβε τα καθήκοντά του νωρίτερα φέτος.

Από την πλευρά της, η Σιράζ δηλώνει ένθερμη υποστηρίκτρια του Ισραήλ και ταξιδεύει συχνά στις ΗΠΑ μιλώντας σε φοιτητές και κοινό για τη χώρα της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον προηγούμενο μήνα είχε εμπλακεί σε ένταση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Stanford University, όταν διαδηλωτής άρπαξε μία από τις πινακίδες της, με την αστυνομία να επεμβαίνει στο σημείο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.