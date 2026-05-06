Σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής αγορά οικιακών συσκευών επηρεάζεται από τη συγκρατημένη καταναλωτική ζήτηση, την αδύναμη δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η BSH Home Appliances Group κατάφερε το 2025 να διατηρήσει τη δυναμική της, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ενός από τους ισχυρότερους παίκτες του κλάδου. Ο Όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 15 δισ. ευρώ, παραμένοντας στο Νο. 1 στην Ευρώπη σε αξία, ενώ συνέχισε να επενδύει σε τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, βιωσιμότητα και εμπειρία πελάτη.

Όπως δήλωσε ο Dr. Matthias Metz, Διευθύνων Σύμβουλος της BSH, «Το 2025 αποτέλεσε χρονιά σημαντικών αποφάσεων για την BSH. Μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, καταφέραμε να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά και θέσαμε τις βάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας και της μελλοντικής μας βιωσιμότητας».

Θετική πορεία στην Ελλάδα

Η εικόνα της εταιρείας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στην ελληνική αγορά, όπου η BSH Οικιακές Συσκευές (Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff, Pitsos) κατέγραψε κύκλο εργασιών περίπου 178 εκατ. ευρώ το 2025, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, θετικά συνέβαλαν οι κατηγορίες Μαγειρέματος και Καταναλωτικών Προϊόντων, όπως οι σκούπες και οι μικρές συσκευές κουζίνας, ενώ σταθερή παρέμεινε η κατηγορία Φροντίδας Ρούχων.

Ο κ. Γιάννης Γρατσώνης, CEO της BSH Οικιακές Συσκευές, υπογραμμίζει ότι η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στη δημιουργία προϊόντων και λύσεων που απαντούν ουσιαστικά στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας. Όπως αναφέρει, «Η στρατηγική μας εστιάζει στη δημιουργία προϊόντων και λύσεων που απαντούν ουσιαστικά στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας. Μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και την τεχνολογία, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Γιώργος Φενδάκης, CFO της BSH Οικιακές Συσκευές, σημειώνει: «Παρά τις προκλήσεις της αγοράς, το 2025 επιβεβαίωσε τη σταθερότητα της πορείας μας. Με συνετή διαχείριση και στοχευμένες επενδύσεις, διασφαλίζουμε τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή μας».

Καινοτομία και τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Κεντρικός μοχλός της στρατηγικής της BSH είναι η καινοτομία. Το 2025 η εταιρεία διέθεσε 847 εκατ. ευρώ στην Έρευνα και Ανάπτυξη, ποσό που αντιστοιχεί στο 5,6% του κύκλου εργασιών της. Παράλληλα, οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 463 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενίσχυση των υποδομών, την ασφάλεια των συστημάτων και τη συνολική εμπειρία πελάτη.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται σε βασικό πεδίο διαφοροποίησης για την εταιρεία. Η BSH δεν την αντιμετωπίζει απλώς ως τεχνολογική τάση, αλλά ως εργαλείο που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με τις οικιακές συσκευές.

Από την εξατομίκευση στο μαγείρεμα και την έξυπνη εξυπηρέτηση πελατών, έως την αυτοματοποίηση εργασιών, την προγνωστική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τους αυτοματοποιημένους οπτικούς ελέγχους στην παραγωγή, η AI ενσωματώνεται σε πολλαπλά επίπεδα της λειτουργίας της εταιρείας.

Η νέα γενιά του «έξυπνου» σπιτιού

Με γνώμονα τις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας, η BSH επενδύει σε λύσεις που καθιστούν τις οικιακές συσκευές πιο έξυπνες, πιο προσωποποιημένες και πιο εύχρηστες. Η τεχνητή νοημοσύνη και η συνδεσιμότητα αναβαθμίζουν τον ρόλο τους, μετατρέποντάς τες από απλά λειτουργικά εργαλεία σε πολύτιμους συμμάχους της καθημερινής ζωής.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και τα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα, όπως τα στεγνωτήρια Bosch με αντλία θερμότητας που εξοικονομούν έως 77% ενέργεια, το πρώτο συρτάρι ατμού της Neff, οι λύσεις Gaggenau Vario Cooling και Expressive Series, αλλά και οι νέες robot σκούπες και εφαρμογές όπως το Cook AI, που αξιοποιεί την τεχνολογία για καθοδήγηση, χρονισμό και συντονισμό μεταξύ συσκευών.

Βιωσιμότητα και ενεργειακή αποδοτικότητα

Παράλληλα, η βιωσιμότητα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στο επιχειρηματικό αφήγημα της BSH. Η εταιρεία θέτει ως στόχους έως το 2030 τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 100% από ανανεώσιμες πηγές και τη μείωση των απόλυτων εκπομπών Scope 3 κατά 20% σε σχέση με το 2018.

Η στρατηγική αυτή μεταφέρεται και στο επίπεδο των προϊόντων, με έμφαση σε συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης, περιορισμό της κατανάλωσης νερού, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και δυνατότητα επισκευής. Η BSH αναπτύσσει λύσεις που δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να εξοικονομούν ενέργεια, να μειώνουν τους λογαριασμούς τους και να περιορίζουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Ανθρώπινο δυναμικό και εταιρική κουλτούρα

Στην Ελλάδα και την Κύπρο, η BSH απασχολεί περίπου 225 εργαζομένους, επενδύοντας σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δίνει έμφαση στη συνεργασία, την ανοιχτή επικοινωνία, την ευελιξία, την ευεξία και τη διαρκή εξέλιξη των ανθρώπων της.

Η εταιρεία υποστηρίζει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενώ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσωπική καθοδήγηση, στην πρόσβαση σε εργαλεία εκπαίδευσης και σε μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και αναγνώρισης.