Έντονη λογομαχία καταγράφηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότη Μηταράκη.

Η πολιτική αρχηγός επιτέθηκε φραστικά εναντίον του όταν εκείνος έλαβε τον λόγο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης σχετικά με την ακρόαση του προτεινόμενου από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, κ. Νικολάου Μιχαλόπουλου, για τον διορισμό του σε θέση τακτικού μέλους της Α΄ Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Όταν λοιπόν ο κ. Μηταράκης έλαβε τον λόγο, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι κακώς βρίσκεται ο εν λόγω βουλευτής στη θέση του εισηγητή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, καθώς έχει αρθεί η ασυλία του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο «γαλάζιος» βουλευτής αντέδρασε, διερωτώμενος εάν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας έχει επίσης αρθεί η ασυλίας της, έχει υποβάλλει την παραίτηση από επικεφαλής του κόμματός της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Αθανάσιο Μπούρα να προειδοποιεί πως θα διακόψει την συνεδρίαση και τον Νότη Μηταράκη να ζητάει την αποβολή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο διάλογος είχε ως εξής:

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εισηγητής της ΝΔ είναι ο Μηταράκης εδώ; Ήρθη η ασυλία του, έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τώρα είναι εισηγητής στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (πρόεδρος της Επιτροπής): Είναι βουλευτής του Ελληνικού κοινοβουλίου.

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της προέδρου της οποίας η ασυλία έχει αρθεί από τη Βουλή και δεν ξέρω αν έχει υποβάλλει την παραίτηση από πρόεδρος του κόμματος της επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική Δικαιοσύνη.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα αστειεύεστε βέβαια. Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι. Ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να καταψηφίσετε την σύσταση Προανακριτικής και μιλάτε από πάνω; Θα ποινικοποιήσετε την αντιπολίτευση; Ή θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε; Είχαμε τον Μακάριο Λαζαρίδη να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται επιστημονικός σύμβουλος, έχουμε τον Μηταράκη τώρα υπόδικο που θα παραδώσει μαθήματα;

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Θέλω να ελπίζω ότι η κα Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο Νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Σε κανέναν από τους βουλευτές της ΝΔ δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε αθώοι λοιπόν αθώοι.

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και την διαφάνεια ο Μηταράκης. Οι παραιτήσεις τι ρόλο έχουν; Γιατί παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος; Για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και την διαφάνεια.

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Γιατί σε αντίθεση με εσάς οι βουλευτές της ΝΔ έχουν και ευθιξία.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού πήγε η ευθιξία σας σήμερα κύριε;

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (πρόεδρος): Όσοι μετέχουν εδώ μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά των οποίων ήρθε δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί με άλλους 12. Δεκατρείς βουλευτές υπόδικοι.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (πρόεδρος): Θα αναγκαστώ να διακόψω τη συνεδρίαση… Όχι άλλη διακοπή.

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Να αποβληθεί, να αποβάλλετε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αδυνατεί να αντιληφθεί τις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχει πρόβλημα με την Δημοκρατία.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι είστε εσείς δημοκράτες, τρώτε με χρυσά κουτάλια τα λεφτά του κοσμάκη.

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Η συμπεριφορά σας δεν είναι δημοκρατική. Δεν σέβεστε τους εκλεγμένους βουλευτές

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τον Βορίδη και τον Γεωργιάδη τους μεγάλους δημοκράτες και τον Πλεύρη!

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Προφασίζεστε ότι σαν νοιάζουν οι θεσμοί. Με την συμπεριφορά σας είναι εμφανές….

Ακολούθως ξέσπασε νέος γύρος αντιπαράθεσης με αφορμή αυτή τη φορά τα καλά «ελληνικά» των βουλευτών, με την κ. Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει σκωπτικά την αναφορά του κ. Μηταράκη στον «δόκτωρ Μιχαλόπουλου».

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Παρά τις πολλαπλές διακοπές θέλω να πω ότι η ΝΔ έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δόκτωρ; Ο δόκτωρ – του δόκτωρ; Εσείς τι πτυχίο έχετε;

ΜΠΟΥΡΑΣ (πρόεδρος): Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο δόκτωρ – του δόκτωρ; Ακούνε και παιδιά. Κορακίστικα μιλάνε.

Φωνές από τους υπόλοιπους βουλευτές: Είναι ξενικό και δεν κλίνεται κα Κωνσταντοπούλου.

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το κάνετε όλο και χειρότερο. Στο Southeastern πήγατε και εσείς μάλλον (σ.σ. αναφέρεται στο πανεπιστήμιο που είχε σπουδάσει ο βουλετής και πρώην υφυπουργός Μακάριος Λαζαρίδης).