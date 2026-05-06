Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί σε 50όροφο ουρανοξύστη που βρίσκεται υπό κατασκευή στο Ντουμπάι και συγκεκριμένα στην περιοχή Dubai Marina, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις και προκαλώντας έντονη ανησυχία, καθώς πυκνοί καπνοί έγιναν ορατοί σε μεγάλη απόσταση.

Η κλήση έκτακτης ανάγκης έγινε στις 7:06 το πρωί, με πυροσβέστες από τον σταθμό Al Marsa να φτάνουν στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά, στις 7:13. Όπως έγινε γνωστό, η πυρκαγιά χαρακτηρίστηκε μέτριας έντασης.

«Κανείς δεν τραυματίστηκε και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έως τις 8:51 π.μ.», ανέφερε εκπρόσωπος των Αρχών.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ψύξης του χώρου, ενώ η υπόθεση θα παραπεμφθεί στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

Ο 50ώροφος ουρανοξύστης βρίσκεται στο όριο της νέας περιοχής Dubai Harbour και η ολοκλήρωσή του αναμένεται τον Μάρτιο του 2027, σύμφωνα με το The National.