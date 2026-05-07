Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, προχωρώντας σε ακόμη μία σημαντική προσθήκη, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον βασικό ακραίο της Εθνικής Γερμανίας, Έρικ Ρερς.

Μετά τις αφίξεις των Τζέικ Χέινς, Μάρτιν Ατανάσοφ, Αλέξανδρου Ράπτη, Μικέλε Μπαράνοβιτς και Έλντερ Σπένσερ, οι «ερυθρόλευκοι» ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον πήχη, προσθέτοντας στο ρόστερ τους έναν από τους πιο ποιοτικούς παίκτες της νέας γενιάς του ευρωπαϊκού βόλεϊ. Ο 26χρονος Γερμανός ακραίος, με ύψος 2.01μ., αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της χώρας του και θεωρείται από τα πιο δυνατά ονόματα στη θέση του.

Τις δύο τελευταίες σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Μόντσα στο ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ η πορεία του ξεκίνησε από τη VCO Berlin. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Φρανκφούρτη, Ντούρεν και Λίνεμπεργκ, με την οποία έφτασε μέχρι τον τελικό του CEV Cup. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του στη Γερμανία τού άνοιξαν τόσο την πόρτα της εθνικής ομάδας όσο και εκείνη της ιταλικής λίγκας.

Στη Μόντσα ήταν συμπαίκτης με τον Μάρτιν Ατανάσοφ, κάτι που δίνει στον Ολυμπιακό ένα σημαντικό πλεονέκτημα συνοχής, καθώς αποκτά δύο παίκτες που γνωρίζονται ήδη πολύ καλά μέσα στο γήπεδο.

Ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι, στην επιστροφή του στον πάγκο των Πειραιωτών, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σύνολο που δεν θα περιορίζεται μόνο στην κυριαρχία εντός συνόρων, αλλά θα έχει ξεκάθαρες βλέψεις και για ευρωπαϊκή διάκριση. Η μεταγραφή του Ρερς δείχνει ξεκάθαρα αυτή τη φιλοσοφία.