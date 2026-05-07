Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας πραγματοποίησαν κλειστές διαβουλεύσεις κατόπιν αιτήματος του Μπαχρέιν, που ζήτησε τη σύγκληση της συνεδρίασης μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν στις 4 Μαΐου κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), χαρακτηρίζοντας τις ως σοβαρές απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, τις κρίσιμες υποδομές, τη ναυτική ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα.

Το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάλεσαν το Συμβούλιο Ασφαλείας να αντιδράσει αποφασιστικά στις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά των ΗΑΕ, τις οποίες χαρακτήρισαν μέρος ενός «σκόπιμου και κλιμακούμενου μοτίβου αποσταθεροποιητικής συμπεριφοράς» που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής του Κόλπου.

Μετά το πέρας των διαβουλεύσεων, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΑΕ που συμμετείχε στη συνεδρίαση, μιλώντας στους δημοσιογράφους, δήλωσε ότι στις 4 Μαΐου το Ιράν εξαπέλυσε «12 βαλλιστικούς πυραύλους, 3 πυραύλους cruise και 4 UAVs» κατά της χώρας του, προκαλώντας πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζέιρα και τον τραυματισμό τριών αμάχων.

«Από τις 28 Φεβρουαρίου 2026, τα ΗΑΕ έχουν αναχαιτίσει πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους, σχεδόν 30 πυραύλους cruise και περισσότερα από 2.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών είναι «όχι μόνο απαράδεκτες, αλλά παράνομες», ενώ προειδοποίησε ότι «ό,τι συμβαίνει στα Στενά του Ορμούζ δεν μένει στα Στενά του Ορμούζ», καθώς επηρεάζει τις αγορές ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τις τιμές τροφίμων και τη διεθνή οικονομική σταθερότητα.

Τα ΗΑΕ κάλεσαν το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει «όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του» ώστε να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του Ιράν, τονίζοντας ότι το ζήτημα αφορά όχι μόνο την ασφάλεια ενός κράτους μέλους, αλλά και «την αξιοπιστία του Συμβουλίου», την προστασία του διεθνούς εμπορίου και την αρχή ότι τα κράτη δεν μπορούν να επιτίθενται σε πολιτικές υποδομές και παγκόσμια ναυσιπλοΐα «χωρίς συνέπειες».

«Η στοχοποίηση των ΗΑΕ αποτελεί άμεση και σοβαρή συλλογική ανησυχία»

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Μπαχρέιν τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η στοχοποίηση των ΗΑΕ αποτελεί «άμεση και σοβαρή συλλογική ανησυχία» για την περιοχή, καταγγέλλοντας ότι οι επιθέσεις συνιστούν σαφή παραβίαση της Απόφασης 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Αυτή η επικίνδυνη κλιμάκωση απειλεί να υπονομεύσει τις εν εξελίξει διπλωματικές προσπάθειες και τις διαπραγματευτικές διαδικασίες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της περιφερειακής σταθερότητας. Το Βασίλειο του Μπαχρέιν επανέλαβε την πλήρη αλληλεγγύη του προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις», τόνισε.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι «η μόνη βιώσιμη λύση στα Στενά του Ορμούζ είναι σαφής: ο μόνιμος τερματισμός του πολέμου, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και η αποκατάσταση της κανονικής διέλευσης».

Η ιρανική αντιπροσωπεία πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ προωθούν ένα ελαττωματικό, πολιτικά υποκινούμενο σχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπό το πρόσχημα της “ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», για να προωθήσουν την πολιτική τους ατζέντα και να νομιμοποιήσουν παράνομες ενέργειες — όχι για να επιλύσουν την κρίση».

Το Ιράν καλεί τα κράτη μέλη να ενεργήσουν με βάση τη λογική, τη δικαιοσύνη και τις αρχές, και όχι την πίεση, να απορρίψουν το σχέδιο και να απόσχουν από την υποστήριξη ή τη συνυπογραφή του.