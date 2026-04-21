Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται «πολύ επιτυχημένα» και ότι σύντομα θα προκύψει μια σπουδαία συμφωνία, επειδή η Τεχεράνη δεν έχει άλλη επιλογή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο CNBC, είπε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ισχυρή διαπραγματευτική θέση» και ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ επιτυχημένα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν «ήταν επιτυχημένος», ενώ διαμήνυσε στο θέμα της εκεχειρίας ότι «δεν υπάρχει πολύς χρόνος», ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί την παράτασή της.

Επίσης, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον έχει αποκτήσει το «πάνω χέρι» στη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «μια ισχυρή και σπουδαία χώρα», εφόσον η ηγεσία του επιδείξει «κοινή λογική».

Επιπλέον, άσκησε σκληρή κριτική στην ιρανική ηγεσία, την οποία χαρακτήρισε «αιμοδιψή» και «σκληρούς ανθρώπους, όχι με καλό τρόπο», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ πιο σκληρές» από αυτούς.

Νωρίτερα, ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social κατηγόρησε το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία».

Αντιθέτως, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Δεν δεχόμαστε να διαπραγματευτούμε απειλούμενοι και, κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εβδομάδων, προετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης».

Συνεχίζουν την ανταλλαγή απειλών ΗΠΑ – Ιράν

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν αντάλλαξαν απειλές η μια εναντίον της άλλης χθες Δευτέρα, προπαραμονή του τέλους της κατάπαυσης του πυρός δυο εβδομάδων που κήρυξαν, καθώς συνεχίζει να περιβάλλει αβεβαιότητα την ενδεχόμενη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσά τους στην πρωτεύουσα Πακιστάν.

Πηγή ενήμερη σχετικά στην Ουάσιγκτον διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι αμερικανική αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει «σύντομα» για να διεξαγάγει συνομιλίες με αντιπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας· δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Αν οι αμερικανικές απαιτήσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί προτού εκπνεύσει η ισχύς της κατάπαυσης του πυρός, «θα αρχίσουν να εκρήγνυνται πολλές βόμβες», απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο PBS αυτή τη φορά, αφού νωρίτερα αυτόν τον μήνα διεμήνυσε πως θα αφανιστεί «ένας πολιτισμός ολόκληρος» στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει πως θα συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, «όσο δεν υπάρχει “ντιλ”», όπως το έθεσε μέσω Truth Social, διαβεβαιώνοντας πως το Ιράν έχει διαφυγόντα έσοδα «500 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα», ποσού που «δεν αντέχει», ούτε καν «βραχυπρόθεσμα».

«Τουλάχιστον 26 πλοία του ιρανικού σκιώδους στόλου παρέκαμψαν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ» αφότου επιβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα, τόνισε πάντως χθες ο εξειδικευμένος στις ναυτιλιακές υποθέσεις ιστότοπος Lloyd’s List Intelligence.