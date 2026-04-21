Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί τον εαυτό του άρχοντα της διπλωματίας του εκβιασμού, αναγκάζοντας τους αντιπάλους του να υποκύψουν γρήγορα στις αμερικανικές απαιτήσεις ή να αντιμετωπίσουν την απειλή επίθεσης. Όμως, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ιράν τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ο Τραμπ ανακάλυψε ότι έχει να αντιμετωπίσει μια χώρα που υπερηφανεύεται για την ανθεκτικότητα και την καθυστέρηση. Και αυτό δεν ήταν ποτέ πιο εμφανές από ό,τι τις τελευταίες ημέρες, όταν ο Τραμπ προσπάθησε να πιέσει τους Ιρανούς, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη παραδοθεί.

«Συμφώνησαν σε όλα», επέμεινε την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης της «πυρηνικής σκόνης» τους – μόνο για να ανακαλύψει ότι αυτή η τακτική δεν λειτουργεί με τους Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δηλώσουν ότι τα είχε επινοήσει όλα.

Έτσι, τις επόμενες ημέρες, υποθέτοντας ότι ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, θα αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ την Τρίτη για μια δεύτερη προσπάθεια συμφωνίας σχετικά με ένα «πλαίσιο» για μια συμφωνία, οι δύο προσεγγίσεις πρόκειται να έρθουν σε άμεση σύγκρουση. Αν τα διακυβεύματα δεν ήταν τεράστια -η προοπτική ανανέωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, η παγκόσμια ενεργειακή έλλειψη και η πολύ πραγματική πιθανότητα οι Ιρανοί ηγέτες που επέζησαν να βγουν πεπεισμένοι ότι χρειάζονται ένα πυρηνικό όπλο περισσότερο από ποτέ-, θα ήταν μια κλασική περίπτωση μελέτης των στιλ διαπραγμάτευσης, σημειώνουν οι New York Times σε ανάλυσή τους.

«Ο Τραμπ είναι παρορμητικός και ευέξαπτος· η ηγεσία του Ιράν είναι πεισματάρα και ανθεκτική», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μάλι, ο οποίος διαπραγματεύτηκε με τους Ιρανούς κατά την περίοδο που προηγήθηκε της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 και ξανά κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης προσπάθειας της κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Ο Τραμπ απαιτεί άμεσα αποτελέσματα· η ηγεσία του Ιράν παίζει μακροπρόθεσμα», συνέχισε ο Μάλι. «Ο Τραμπ επιμένει σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα που θα κάνει πρωτοσέλιδο· η ηγεσία του Ιράν δίνει μεγάλη σημασία σε κάθε λεπτομέρεια. Ο Τραμπ πιστεύει ότι η ωμή βία μπορεί να επιβάλει την υπακοή· η ηγεσία του Ιράν είναι έτοιμη να υποστεί τεράστιο πόνο παρά να υποχωρήσει σε βασικά συμφέροντα».

Υπάρχει λόγος που η τελευταία μεγάλη διαπραγμάτευση, που ολοκληρώθηκε πριν από 11 χρόνια, διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια, ξεκινώντας από μυστικές συνομιλίες με έναν τότε νέο Ιρανό πρόεδρο με ρεαλιστική διάθεση και καταλήγοντας σε μια διαπραγμάτευση πλήρους κλίμακας που περιελάμβανε δεκάδες συναντήσεις.

Η τελική συμφωνία είχε έκταση άνω των 160 σελίδων, συμπεριλαμβανομένων πέντε τεχνικών παραρτημάτων που καθόριζαν τα όρια των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, τον ρυθμό άρσης των κυρώσεων και, το πιο σημαντικό, τις υποχρεώσεις του Ιράν να συμμορφώνεται με τις επιθεωρήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Κάθε σελίδα, και οι περισσότερες διατάξεις, προκαλούσαν διαφωνία· μόλις επιλύονταν παλιά ζητήματα και φαινόταν να έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία, οι Ιρανοί διαπραγματευτές εμφανίζονταν με νέες απαιτήσεις.

Οι Ιρανοί έχουν τα δικά τους παράπονα για τους Αμερικανούς, όπως σημειώνουν οι New York Times. Η συμφωνία που τελικά επιτεύχθηκε -χωρίς να υπογραφεί, καθώς δεν ήταν επίσημη συνθήκη- το 2015 ακυρώθηκε από τον Τραμπ το 2018. Από τότε, οι Ιρανοί επισημαίνουν ότι είναι άσκοπο να διαπραγματεύονται με έναν πρόεδρο, αν ο επόμενος πρόκειται να ακυρώσει τη συμφωνία που θα προκύψει.

Πιο πρόσφατα, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι δύο φορές στη σειρά, τον Ιούνιο του 2025 και ξανά τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ο Τραμπ διέταξε επιθέσεις εναντίον του Ιράν εν μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων. Οι Ιρανοί το χαρακτήρισαν ως προδοσία, απόδειξη ότι ο Τραμπ δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής.

Η δυσπιστία μετατράπηκε σε πυρά το Σαββατοκύριακο, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Ιρανικά σκάφη άνοιξαν πυρ εναντίον δύο φορτηγών πλοίων που, όπως ισχυρίστηκαν, παραβίαζαν τον αυστηρό έλεγχο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σχετικά με το ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να πλεύσει μέσω των Στενών. Την Κυριακή, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ πυροβόλησε το μηχανοστάσιο ενός τεράστιου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό ιρανική σημαία, το οποίο το Ναυτικό έχει πλέον κατασχέσει. Ο Τραμπ σημείωσε ότι το πλοίο είχε υποβληθεί σε κυρώσεις από το υπουργείο Οικονομικών το 2020, στο τέλος της πρώτης θητείας του, λόγω «προηγούμενου ιστορικού παράνομων δραστηριοτήτων». «Έχουμε πλήρη έλεγχο του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας τρόπος να ερμηνεύσει κανείς αυτές τις κινήσεις είναι ότι αποτελούν προσπάθειες να καθοδηγήσουν τις διαπραγματεύσεις, ακριβώς όπως οι στρατηγοί προσπαθούν να καθοδηγήσουν τη μάχη. Οι Ιρανοί αποδεικνύουν ότι, ό,τι κι αν συμβεί ή ό,τι κι αν παραχωρήσουν, θα είναι σε θέση να ελέγχουν το εμπόριο στα Στενά και να χρεώνουν εκατομμύρια δολάρια για τη διέλευση. Η κυβέρνηση Τραμπ αποδεικνύει ότι είναι πρόθυμη να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες, αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ τόνισε αυτό το σημείο την Κυριακή, γράφοντας ότι υπάρχει μια καλή συμφωνία στο τραπέζι. «Ελπίζω να την αποδεχτούν, γιατί, αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν. ΤΕΛΟΣ Ο Κ. ΚΑΛΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο παράδειγμα του πώς ο Τραμπ έχει αλλάξει στάση, από το να επαινεί τους νέους ηγέτες του Ιράν, που αντικατέστησαν εκείνους που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, ως «πιο λογικούς» από τους προκατόχους τους, στο να τους προειδοποιεί για περισσότερη βία στο μέλλον αν δεν γίνει το δικό του.

Όμως, ενώ αυτό αποτελεί ένα νέο στοιχείο στις συνομιλίες, το πολιτισμικό χάσμα ως προς τον τρόπο διαπραγμάτευσης δεν είναι.

Αυτό το χάσμα ήταν εμφανές πριν από 11 χρόνια, στις αίθουσες του 160 ετών ξενοδοχείου Beau-Rivage Palace στη Λοζάνη της Ελβετίας, όπου ο υπουργός Εξωτερικών, Τζον Κέρι, και οι ομόλογοί του από πέντε άλλες χώρες αγωνίζονταν να κλείσουν μια προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Ήταν, ίσως, το πιο κοντινό ανάλογο σε αυτό που εκτυλίσσεται τώρα στο Ισλαμαμπάντ.

Κάθε μέρα η αμερικανική αντιπροσωπεία αναφερόταν στον αριθμό των φυγοκεντρωτών που έπρεπε να αποσυναρμολογηθούν και στην ποσότητα ουρανίου που έπρεπε να αποσταλεί εκτός χώρας. Ωστόσο, όταν οι Ιρανοί αξιωματούχοι -μεταξύ των οποίων και ο Αμπάς Αραγτσί, ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών του Ιράν- έβγαιναν από τις κομψές αίθουσες με τους πολυελαίους για να ενημερώσουν τους δημοσιογράφους, οι περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με αυτές τις λεπτομέρειες αγνοούνταν. Οι Ιρανοί μιλούσαν για τη διαφύλαξη του σεβασμού των δικαιωμάτων τους και της κυριαρχίας του Ιράν.

«Θυμάμαι ότι τελικά καταλήξαμε σε συμφωνία για τους όρους στο ξενοδοχείο», δήλωσε τη Δευτέρα η Γουέντι Σέρμαν, η επικεφαλής διαπραγματεύτρια των ΗΠΑ εκείνη την εποχή. «Και λίγες μέρες αργότερα ο ανώτατος ηγέτης βγήκε και είπε: “Στην πραγματικότητα, απαιτούνται κάποιοι πολύ διαφορετικοί όροι”».

Η Σέρμαν, η οποία στη συνέχεια έγινε αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Μπάιντεν, συμμετείχε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με μια μεγάλη ομάδα. Συχνά είχε τον κορυφαίο εμπειρογνώμονα της CIA για το Ιράν στην αίθουσα ή κοντά. Το ίδιο και ο υπουργός Ενέργειας, Έρνεστ Μονίζ, ειδικός στον σχεδιασμό πυρηνικών όπλων. Οι προτάσεις που έκαναν οι Ιρανοί αποστέλλονταν στα εθνικά εργαστήρια των ΗΠΑ, όπου σχεδιάζονται και δοκιμάζονται τα όπλα, για ανάλυση από ειδικούς σχετικά με το αν οι συμφωνίες που συζητούνταν θα κρατούσαν το Ιράν τουλάχιστον έναν χρόνο μακριά από την κατασκευή βόμβας.

Ωστόσο, η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ ταξιδεύει χωρίς συνοδεία εμπειρογνωμόνων και με ελάχιστη ενημέρωση. Ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του προέδρου και ο ειδικός απεσταλμένος, απέκτησαν τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες στον τομέα των ακινήτων της Νέας Υόρκης και υποστηρίζουν ότι μια συμφωνία είναι συμφωνία. Λένε ότι έχουν εμβαθύνει στις λεπτομέρειες του ιρανικού προγράμματος και το γνωρίζουν καλά.

Επιπλέον, ακόμη και αν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν είναι σχεδόν τα ίδια με αυτά που αντιμετώπισαν οι διαπραγματευτές της εποχής Ομπάμα, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ δεν βλέπουν το νόημα να περάσουν ώρες μελετώντας το διπλωματικό ιστορικό, ειδικά δεδομένου του τι είχε να πει ο Τραμπ για τη συμφωνία που προέκυψε.

Ωστόσο, ο Τραμπ είναι σαφώς ευαίσθητος όσον αφορά τις επικείμενες συγκρίσεις, όπως σημειώνουν οι New York Times. «Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ που συνάπτουμε με το Ιράν θα είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από το JCPOA», είπε, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο του Joint Comprehensive Plan of Action, την επίσημη ονομασία της συμφωνίας του 2015. «Ήταν ένας εγγυημένος δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο, κάτι που δεν θα συμβεί, και δεν μπορεί να συμβεί, με τη συμφωνία που επεξεργαζόμαστε».

Και με αυτό, ο Τραμπ έθεσε το κριτήριο με το οποίο θα κριθεί η δική του διαπραγμάτευση, αν είναι επιτυχής.