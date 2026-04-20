Ένα ακόμα βίντεο έδωσαν στη δημοσιότητα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από την επιχείρηση κατά του ιρανικού φορτηγού πλοίου που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρει σε ανάρτησή της με το βίντεο: «Πεζοναύτες των ΗΠΑ αποχωρούν με ελικόπτερο από το αμφίβιο πολεμικό πλοίο USS Tripoli (LHA 7) και διασχίζουν την Αραβική Θάλασσα για να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το M/V Touska. Οι πεζοναύτες κατέβηκαν με σχοινιά στο πλοίο υπό ιρανική σημαία, στις 19 Απριλίου, αφού το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) εξουδετέρωσε τον κινητήρα του Touska, όταν το εμπορικό πλοίο δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων για διάστημα έξι ωρών».

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

Ένα άλλο βίντεο που είχε δοθεί προηγουμένως στη δημοσιότητα δείχνει τις αμερικανικές δυνάμεις να προειδοποιούν και να εξαπολύουν πυρά κατά του ιρανικού πλοίου.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση, το αντιτορπιλικό USS Spruance αναχαίτισε το ιρανικό Touska, το οποίο κατευθυνόταν προς το Ιράν, και είχε εκδώσει πολλαπλές προειδοποιήσεις, ενημερώνοντας το πλήρωμα ότι παραβίαζε τον αποκλεισμό.

Αφού το πλήρωμα του πλοίου δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, η Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι το Spruance «διέταξε το πλοίο να εκκενώσει το μηχανοστάσιό του» και «απενεργοποίησε την πρόωση του Touska πυροβολώντας αρκετές φορές με το πυροβόλο MK 45 των 5 ιντσών του αντιτορπιλικού προς το μηχανοστάσιο του Touska».

«Εκκενώστε το μηχανοστάσιο, εκκενώστε το μηχανοστάσιο, ετοιμαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε πυρά ακινητοποίησης», ήταν το μήνυμα του αμερικανικού πλοίου.

Στη συνέχεια, πεζοναύτες των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν στο πλοίο, το οποίο παραμένει υπό αμερικανική κράτηση.

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» την ενέργεια του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού να πάρει διά της βίας τον έλεγχο του ιρανικού φορτηγού πλοίου.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα ανταποδώσουν σύντομα, θα λάβουν μέτρα αντιποίνων για αυτή την ενέργεια ένοπλης πειρατείας και εναντίον των Αμερικανών στρατιωτικών», ανέφερε μέσω Telegram εκπρόσωπος του ιρανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι «παραβίασε την κατάπαυση του πυρός» δύο εβδομάδων, που εφαρμόζεται από την 8η Απριλίου.