Τα νέα κίνητρα που σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας για την προσέλκυση νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ θα ανακοινωθούν αύριο, 12 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΕΡΤNEWS», το ζήτημα του νοσηλευτικού προσωπικού είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα όχι μόνο του ελληνικού συστήματος υγείας, αλλά συνολικά των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας.

«Το νοσηλευτικό προσωπικό μειώνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ότι στις 12 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, θα υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο να δοθούν περισσότερα κίνητρα για τη στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές.

Απαντώντας στο ερώτημα αν το βασικό πρόβλημα είναι ο μισθός, ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι το μισθολογικό αποτελεί πράγματι ένα βασικό κριτήριο. Ωστόσο, σημείωσε ότι εξίσου σημαντικές είναι και οι συνθήκες εργασίας, καθώς το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι ένα σκληρό επάγγελμα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας στα νοσοκομεία» και συμπλήρωσε πως «έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για το επικουρικό προσωπικό, με αρκετές αιτήσεις στην Αττική, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει και για την υπόλοιπη χώρα και την Περιφέρεια».

Ο υφυπουργός επεσήμανε ότι από το νοσηλευτικό προσωπικό εξαρτώνται πάρα πολλά για τη λειτουργία των νοσοκομείων και για την ποιότητα της φροντίδας που λαμβάνουν οι ασθενείς.