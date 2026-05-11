Πιο ακριβά από κάθε χρονιά είναι φέτος τα κεράσια με την τιμή τους ανά κιλό να σκαρφαλώνει ακόμη και στα περίπου 17 ευρώ το κιλό,

Η περιορισμένη παραγωγή και το αυξημένο κόστος καλλιέργειας κρατούν το προϊόν σε τιμές που για πολλούς καταναλωτές θεωρούνται απαγορευτικές.

Οι τιμές στα κεράσια όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 11/5 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται πλέον για ένα από τα πιο ακριβά εποχικά φρούτα. Στα οπωροπωλεία, το κιλό πωλείται από 9 έως 14 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές φτάνουν ακόμη και τα 16,99 ευρώ το κιλό.

Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, η αύξηση είναι αισθητή, καθώς το 2024 οι τιμές ξεκινούσαν από 6 ευρώ και το 2025 από 8 ευρώ το κιλό.

Οι τιμές στα κεράσια στα οπωροπωλεία