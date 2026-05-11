Πανηγύρισε ο Λουίς Ενρίκε όταν έμαθε πώς η Μπαρτσελόνα κατέκτησε τον τίτλο και αυτή η εικόνα μεταδόθηκε παντού.

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε η αντίδραση του Λουίς Ενρίκε για τον τίτλο της αγαπημένης του

Μπαρτσελόνα. Ο Ισπανός τεχνικός είχε στραμμένο το βλέμμα του και στο μεγάλο ντέρμπι της Ισπανίας, ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.

Αφού ρώτησε σχετικά και έμαθε πώς οι Καταλανοί επικράτησαν με 2-0 και κατέκτησαν το Πρωτάθλημα πανηγύρισε σηκώνοντας ψηλά την γροθιά του. Φώναξε «πάμε» προς στα αποδυτήρια της Παρί για να χαμογελάσει μετά και να συνεχίσει να περπατά.