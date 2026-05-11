Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Ποντένσε, ήταν άτυχος στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και έγινε πολύ νωρίς αλλαγή.

Ο Ποντένσε χτύπησε – στον αγώνα της Κυριακής για τους Πειραιώτες – από το πόδι του Μπρούνο που κατά λάθος βρήκε στο κεφάλι του Πορτογάλου σε μία διεκδίκησή του με παίκτη του ΠΑΟΚ. Έγινε αλλαγή πριν καν τελειώσει το πρώτο 45λεπτο για να εισέλθει στον αγώνα ο Ζέλσον.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε χρειάστηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο για εξετάσεις μετά το χτύπημά του στο κεφάλι. Είναι αμφίβολος για τα 2 επόμενα παιχνίδια των Πειραιωτών με το πρώτο χρονικά να είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη.